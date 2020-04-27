疫情險峻家暴增 牛爾暖心做公益助受暴家庭走出恐懼

新冠肺炎疫情險峻，也影響家暴件數的增加，美容教主牛爾自2018年發起「我愛我的全能媽媽」慈善活動，今年邁入第三年，持續攜手與現代婦女基金會的合作，全力推廣「我愛我的全能媽媽」公益活動，邀請社會大眾自即日起至5月19日共同參與響應，一同協助受暴家庭走出恐懼，迎向陽光灑落的未來。

由美容教主牛爾老師發起的「我愛我的全能媽媽」慈善活動，短短兩年間，共超過140位名人響應，與廣大消費者自發性PO文分享，迄今累計募款180萬善款，捐贈予「現代婦女基金會」，專款專用受暴婦幼扶助計畫，提供協助庇護、聲請保護令、急難救助、法律諮詢、受暴或目睹暴力的兒童心靈輔導等項目，全力協助被暴力威脅的婦女與兒童，重拾安穩生活的權利。

今年第三年度的「我愛我的全能媽媽」公益活動自即日起跑至5月19日，凡購入「京城之霜60植萃十全頂級全能乳 （120ml）」，牛爾老師就幫您捐出30元予「現代婦女基金會」，全數專款專用於「受暴婦幼扶助計畫」，幫助長期受暴的婦女及兒童。

「京城之霜60植萃十全頂級全能乳 （120ml）」是牛爾老師在思念母親的心情中所研發的全效保養品，蘊含5%積雪草萃取、10大煥顏胜肽與乳木果油等高修護保濕成份，曾創下雙11大促期間每24秒售出一瓶的佳績。

同時，牛爾老師也將在社群上發起相關活動，粉絲只要在牛爾官方粉絲團，參與「我愛我的全能媽媽」活動，並留言分享「媽媽最常說的一句話？」就有機會抽京城之霜全能乳愛家防疫禮盒，並同步打上#我愛我的全能媽媽 #心貼心讓愛回家 #老牛邀你做公益共同為公益發聲，分享愛與善意，為現今不安定的世界注入一股暖心的力量。

根據衛福部統計，2019全年台灣遭受家庭暴力人數高達10萬3930人，每日平均家暴受害成年者285人，每日平均家暴受害孩童49人。對比2018年，總人數上升7.5%，相當於新增7,000多人。