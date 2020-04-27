信邦醫療及電動自行車大單到 第二季營運優於上季表現

連接器線廠信邦（3023）第二季營運動能增溫，受惠於疫情帶動呼吸器訊號線及歐系電動自行車釋單，抵銷車用及半導體設備需求疲弱影響，本季營運將優於上季，法人預估第二季營收可望較呈現雙位數季成長。

信邦第一季稅後純益4.48億元，每股純益1.93元，創下同期歷史新高，預期第二季營運可優於第一季表現，在生產基地北京、江陰及桐城三地生產線已完全恢復運作之下產能全開，第二季營運優於上季表現，尤其第二季歐系自行車客戶開始釋單，信邦從電池模組到整車組裝出貨量倍增，法人預估單季營收貢獻上看億元規模。

另外，新冠肺炎疫情擴大到全球各國，客戶對於斷層掃描設備與呼吸機的需求大幅增加，信邦在相關訊號線訂單量大增，產能利用率滿載，除了調配部分產線支援並進行擴產動作，台灣廠產能擴增6倍，月產達2,000條，法人預期醫療用訊號線年出貨量在2萬條水準，本季醫療及健康照護營收比重將大幅成長，去年營收比重約9.22%，2020年可望一舉突破10%、上看15%。

法人指出，由於季醫療及健康照護及電動自行車產品線屬高毛利率，營收比重增加有利於優化整體獲利表現，帶動整體毛利率上揚，因而抵銷今年車市不佳與終端消費性產品疲弱衝擊。