國際行情反彈 豐興本周廢鋼連三升

受惠國際原物料價格反彈，豐興（2015）國內廢鋼收購價連續三周調漲，本週每公噸調漲200元，回升到7,000元水準，鋼筋、型鋼則維持平盤。

國際廢鋼行情近期反彈，豐興跟進調漲廢鋼收購價，本周廢鋼收購價來到每公噸為7,000元，雖未恢復到年初農曆新年前、鋼市較好時的水準，但已是近兩個月以來新高。本週鋼筋維持每公噸為1萬4,600元，型鋼維持每公噸1萬900元。

國際原物料行情方面，豐興指出，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周報價每公噸上漲至227美元，美國貨櫃廢鋼本周報價平盤，為215美元；澳洲鐵礦砂則由每公噸85.45美元下跌至83.9美元。

豐興鋼筋銷售以國內為主，公司表示，受惠台商回流及公共工程增加，今年來鋼筋出貨穩健，將成為上半年獲利成長主要動力。不過，因新冠肺炎疫情持續，市場不確定因素依舊存在，公司稱將持續觀察疫情發展。

型鋼方面，國際廢鋼行情仍未全面回穩，且下游因新冠肺炎疫情衝擊、需求放緩，壓抑了售價向上。豐興觀察，國際廢鋼原料走弱，客戶預期跌價心理持續；另當前客戶庫存偏高，將是本季營運負面因素。