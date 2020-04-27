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國泰營區地上權案來了！權利金底價61億元

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

國產署今（27）日公告15宗精華區國有土地招標設定地上權標的，其中最受矚目的為重新公告招標的國泰營區設定地上權案，權利金底價61億元1,606萬0,928元，國產署表示，國泰營區案是台北市精華區少見大面積且街廓方整的土地，歡迎各界踴躍投標。

國產署指出，這次重新公告的國泰營區原址基地（台北市松山區土地）有二大特色，除土地使用分區由民生社區特定專用區（住宅用地）變更為特定專用區（三）（比照第三種商業區），容積率也由200％提高至400％，該案鄰近松山機場，附近金融、辦公大樓林立，屬台北市精華區少見大面積且街廓方整土地。

包含國泰營區在內，國產署今天共公告15宗設定地上權標的，位於台北市三宗、高雄市四宗、台中市三宗，新竹縣、雲林縣、台南市、嘉義市、澎湖縣各一宗，面積5.94公頃，權利金底價89億3,990萬元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5％，其中地租隨申報地價調整之年息率為1％，地租不隨申報地價調整之年息率為2.5％，地上權及地上建物得辦理一部讓與。

除了國泰營區受矚目，台中市東區一宗土地，位於干城重劃區內，鄰近百貨商場、台中公園、台中糖廠湖濱生態園區，配合台中大車站計畫發展，未來發展前景看好。

高雄市四宗土地中，有三宗皆鄰近夢時代購物中心，基地方整，利於規劃開發，包括前鎮區獅甲段土地，位於亞洲新灣區，面臨澄觀路（60公尺寬）且近輕軌經貿園區站；鳳山區土地，鄰近五甲公園、福誠高中，距捷運前鎮高中站僅450公尺；前鎮區興南段土地，鄰近捷運凱旋站，皆屬公共設施完善、生活機能佳，具開發潛力標的。

國產署 國泰 地上權

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