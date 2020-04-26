向防疫英雄致敬！杏輝捐款、捐營養品 助宜蘭醫療團隊

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續延燒，為了給醫院和診所參與防疫第一線工作的醫護及醫事人員，以及辛苦發放口罩的社區藥局藥師打氣送暖，杏輝醫藥集團特別捐贈營養品及加菜金，透過宜蘭縣政府，撥發給本縣7家急救責任醫院、醫師公會、中醫師公會、牙醫師公會、藥師公會、及藥劑生公會，表達對醫護及醫事人員的謝意。

杏輝4/25於宜蘭縣政府辦理防疫支援活動，贈送善補四千瓶，及七大醫院加菜金。因為工廠有RT PCR核酸測驗儀及細胞與病毒檢驗室，及全隔離IIA廠區，日前衞福部來電詢問，杏輝已表示必要時顧加入防疫團隊，共同為國人健康貢獻。

台灣地區於109年1月20日出現第一例嚴重特殊傳染性肺炎後，本縣迄今收治過2位境外移入確診個案；經過醫護人員盡心治療後，也已康復出院。目前嚴重特殊傳染性肺炎疫情仍持續蔓延，縣內醫護及醫事人員也全力投入防疫救護工作；而對於確診病例的接觸者在居家隔離或居家檢疫期間，本縣也由西醫、牙醫、中醫診所及醫院擔任「指定通訊診療院所」，提供不中斷的醫療服務。另外也經由各社區藥局的投入，持續為民眾發放口罩。

嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續蔓延，為體恤本縣醫護人員站在防疫第一線辛勞付出，全力守護宜蘭這塊淨土，杏輝醫藥集團除了捐贈4,000瓶含有豐富B群及維生素C的營養品，幫助醫護人員維持體力外，也提供給本縣3家區域醫院及4家地區醫院共30萬元加菜金，為抗疫期間辛苦工作的醫護防疫英雄們加油打氣。

林姿妙縣長表示，由於醫護人員全心全意的付出，宜蘭縣民才能擁有健康的生活；也感謝杏輝醫藥集團的慷慨捐贈，協助站在防疫第一線辛勞付出的醫護人員，增強足夠體力來應戰病毒，也展現了社會的溫情。最後呼籲疫情期間，請大家一起「在家防疫」，減少出遠門；並體恤所有醫護人員的辛勞，共同對抗疫情，挺過考驗，拚出宜蘭好健康。

醫護人員 疫情

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