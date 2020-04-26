聽新聞
test
0:00 / 0:00
長榮大房3兄弟爭權 張榮發慈善基金會再爆董座鬧雙包
長榮集團大房3兄弟經營權之爭持續延燒，老三張國政最近聯手老二張國明，槓上老大張國華，雙方在集團控股核心張榮發文教與慈善基金會上，多次過招，弟弟派仍久攻不下。
這次雙方過招的導火線是慈善基金會要進行董事改選，弟弟派找到反攻破口，4月17日召開董事會時，張國政挾席次優勢欲變更議程，引發哥哥派不滿而火速宣布散會，但弟弟派續行議事，並選出新董事長，讓該基金會董座又鬧雙包。而此決議是否有效，仍待衛福部認定。
2016年1月長榮集團總裁張榮發辭世後，大房3兄弟合力撤換二房獨子張國煒的長榮航董事長寶座，但前年底起，3兄弟又爆出內鬨，主因是張國明及張國政認為，大哥張國華太倚重老臣柯麗卿，也不滿柯續掌集團控股公司長榮國際董事長，因此雙方角力不斷。
長榮集團經營權之爭受矚目，更多內容請看【聯合報專區】
【長榮家鬥1】老三張國政逆襲 張榮發基金會董座再鬧雙包
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言