長榮大房3兄弟爭權 張榮發慈善基金會再爆董座鬧雙包

長榮集團大房3兄弟經營權之爭持續延燒，老三張國政最近聯手老二張國明，槓上老大張國華，雙方在集團控股核心張榮發文教與慈善基金會上，多次過招，弟弟派仍久攻不下。

這次雙方過招的導火線是慈善基金會要進行董事改選，弟弟派找到反攻破口，4月17日召開董事會時，張國政挾席次優勢欲變更議程，引發哥哥派不滿而火速宣布散會，但弟弟派續行議事，並選出新董事長，讓該基金會董座又鬧雙包。而此決議是否有效，仍待衛福部認定。

2016年1月長榮集團總裁張榮發辭世後，大房3兄弟合力撤換二房獨子張國煒的長榮航董事長寶座，但前年底起，3兄弟又爆出內鬨，主因是張國明及張國政認為，大哥張國華太倚重老臣柯麗卿，也不滿柯續掌集團控股公司長榮國際董事長，因此雙方角力不斷。

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【長榮家鬥1】老三張國政逆襲 張榮發基金會董座再鬧雙包