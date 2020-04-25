自煮風潮 貴婦超市業績火

新冠肺炎疫情打擊零售通路，但貴婦超市反逆勢成長。city'super表示，爆發疫情後，客單價提高約一至兩成，高檔食材更不受疫情影響，銷售開紅盤，因在家「自煮」風潮興起；像日本和牛銷量自4月中起持續攀升，銷售已占city'super牛肉品類半數以上。

另一個高檔超市JASONS也表示，3月與去年同期相比，整體業績有一成成長。微風超市Breeze Super則觀察到，蔬菜購買量較平常多出二至三倍，麵、進口罐頭、義大利麵醬組成長兩成以上。

根據city'super觀察，母親節從4月中開始進入採購高峰，目前買氣持續升溫，觀察今年母親節「自煮」趨勢，比起到人多的餐廳請客吃飯，不如自己煮一頓豐盛母親節大餐，從銷售數據發現，高檔食材、日本和牛等銷量從4月中起隨之攀升。

另外，值得一提的是，city'super近期銷售第一名為東門興記的冷凍水餃，因據傳為女星林青霞的愛店，只要門市一鋪貨不到半天時間就被搶光，可說是貴婦最愛。

再來則是生鮮蔬果，來源為小農、具生產履歷的新鮮蔬果，最受消費者青睞；第三名為名店即食料理包，憑藉著方便及多樣化口味，銷量與去年同期翻倍成長，其中因無法出國及外出用餐，更讓丸龜讚岐烏龍麵、大師兄乾拌麵、鬍鬚張魯肉飯調理包，以及口感近似日式速食店的米漢堡等大為暢銷。

微風超市Breeze Super也感受，近期在家料理比例大幅增加，消費者採購新鮮蔬果、肉品（火鍋肉片、牛排）的單次購買量較平常增加。另進口商品也有亮眼銷售，像是日本米較去年銷售量增加五成，包括日本岡山米、京都農樹米以及元氣米都頗受消費者歡迎。