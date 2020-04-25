中鋼股東會紀念品 抗菌鋼杯吸睛

儘管今年營運遇逆風，不過中鋼昨 （24）日宣布，今年股東會紀念品是「鯨彩都繪抗菌鋼杯」，為抗菌不銹鋼材質，圖案採鯨魚動態的兩面式設計，也象徵了高雄海洋之都及台灣海島國家的活力。預期將會再掀起百萬股民兌換熱潮。

中鋼指出，「回收再利用，環保愛地球」一直是公司企業社會責任的重點，此次紀念品除使用環保材質和符合減碳要求外，其外包裝紙盒拆開後可沿虛線剪下，做為筆筒或辦公用品收納盒再利用。

據了解，中鋼今年股東會紀念品相關製程及材料一如往年，均交由國內廠商製作，引領創造內需。

另外，中鋼每年推出的股東會紀念品在網路上造成搶購旋風，此次不排除延續團購模式銷售，未來也可能會與通路商合作，開發消費市場。

中鋼表示，今年股東會紀念品鋼杯杯體採用公司與唐榮合作開發的抗菌不銹鋼材質，通過日本JIS Z2801規範的抗菌檢測標準，抗菌率可達99%以上，符合乾淨、衛生及健康的訴求，而且重量輕巧，便於隨身攜帶盛裝飲品飲用。

杯套材質為食品級矽膠，圖案採鯨魚動態的兩面式設計，象徵高雄海洋之都及台灣海島國家的活力。

中鋼同時希望藉此凸顯鯨魚對於減少大氣中的碳及海洋生態的貢獻，也傳達中鋼對節能減碳及環境保護的重視。