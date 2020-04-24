根基營造董座換人 馬銘嬭退出、董事袁藹維接任

根基營造今（24）日公告馬銘嬭因個人因素辭職董事長及董事，由公司董事袁藹維接任；對此，根基營造指出，董事會感謝原任董事長馬銘嬭，過去三年對於根基營造營運發展的貢獻。

根基營造表示，新任董座袁藹維不僅是根基營造現任董事，同時擔任冠德建設規劃設計處資深副總經理，更具建築師資格，在冠德建設任職超過15年，營建設計資歷完整。

根基營造長期致力於提供優質營建服務，經營穩健成長，未來也將持續依循公司治理方向，為股東、客戶及員工開創更卓越的績效，以達到永續經營之目標。

在冠德建設規劃設計部服務16年的袁藹維，擁有細膩、堅毅與超強執行力特質，成大建築系畢業的他，退伍後即考上建築師；初入冠德工作的袁藹維，就因緣際會支援中和環球購物中心，練就對商場設計規劃經驗，執行成果不錯，受到公司肯定拔擢，十年間，從高級專員躍升為副總經理。

對於自身個性，袁藹維曾經這麼形容自己，認為自己個性實事求是、作風穩健踏實，且因歷練完整，曾在規劃設計部門一到三部、捷運聯開部、技術研發部、室內設計部及機電部七個單位工作過，因此能適時傳達和平衡各部門需求，以及公司目標，讓專案執行成果卓著。

根基營造去年營收達114.62億元、年增0.3%，毛利率達6.2%維持前年水準，稅後純益達4.02億元、年減1.2%，每股稅後純益達3.79元創下近八年次高，僅次於前年的3.84元；根基營造今日收在35.9元、下跌0.05元。