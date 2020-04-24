航空業最大紓困 台銀華航、長榮紓困貸款簽約

航空業史上最大紓困貸款出現！台灣銀行今天宣布，為幫助受疫情影響發生營運困難航空產業紓困，辦理華航及長榮航空各200億元的二年期振興融資專案貸款，已於今天完成簽約。

台銀表示，依「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」及「對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難航空產業紓困貸款保證作業實施要點」，辦理華航及長榮航空各200億元二年期振興融資專案。

台銀指出，上述振興融資專案的資金用途，分別提供華航及長榮航空因受新冠肺炎疫情影響而須維持營運的融通貸款，但不得用於償還其他既有的金融借款。台銀在最快的時間內完成此案，配合政府政策完成紓困任務，先進行獨自撥付全額的過渡性融資，將來再以聯貸方式進行銀行團籌組及額度分銷。

華航主要股東為航發會及國發基金，政府直、間接持股合計約44%。截至今年1月底，華航的機隊規模為88架，計有160個服務航點，遍及歐洲、美洲、亞洲及大洋洲共29個國家/地區，並持續發展服務網路及擴充汰換機隊。

長榮航空則屬於長榮集團，是星空聯盟的成員之一，目前營運機隊已達84架，預計2022年底前將再增加15架787-10新機，客貨運服務航點已遍及歐、美、亞、澳四大洲68個城市，並持續發展新的服務網路。