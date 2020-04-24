海悅搶攻桃園自住客 麗晶花園廣場總銷百億元
房市陷入買方觀望、賣方不降價情況，海悅國際總經理王俊傑表示，對代銷業者來說，就是充分與業主溝通，願意配合「開價親民、貼近成交價」策略衝刺剛性自住買盤，將是代銷首選接案重點。
王俊傑舉例，像是自住需求強勁的桃園地區，海悅光是中路和小檜溪兩大重劃區各有150億元案量都在籌備中，加上麗寶「麗晶花園廣場」總銷100億元，合計至少有400億元的案子在手。
王俊傑強調，現在海悅接案的原則就是以業主願意溝通、配合為主，且新案符合「開價親民、貼近成交價」策略，讓買方有物超所值的感覺，才會共創買賣雙方、代銷三贏的格局，像是「麗晶花園廣場」由於該案是藝文特區最後一塊大面積住宅土地且建案設計又是名建築師郭旭原，加上長榮鋼鐵鋼材SRC結構，以及日本住友制震壁，原本建案開價在5字頭。
不過，他指出，在建商願意配合之下，公司把價格談到每坪45萬元親民價，全案已順銷逾50戶，一樓兩間店面更出現來自新加坡傳產上市公司出手，以每坪150萬元的區域新高價入手，顯示只要是好的產品讓客戶覺得買到好貨，建案就能穩定銷售。
桃園指標豪宅建案「麗晶花園廣場」由麗寶集團福容開發主持，位處藝文特區正核心，綠園道首排，擁有1,875坪大基地與三面臨路角地優勢，吸引企業主陸續出手。全案建築外觀由華人建築師郭旭原操刀，圓形建築跳脫同區域制式設計，豎立當地地標級建物；公共空間則禮聘豪宅新銳設計師劉俊男擘畫。
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