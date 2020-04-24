海尼根零酒精啤酒上市 無壓力享受麥香

全球零酒精啤酒市場光速成長，荷蘭商海尼根台灣分公司表示，本(4)月推出「海尼根0.0零酒精」，承襲海尼根經典啤酒製程、再以真空蒸餾移除酒精，保有拉格啤酒飽滿圓潤風味，零酒精，清爽順口，隨時暢快都可以。

市調機構Global Market Insights預估，零酒精啤酒和葡萄酒的全球市場產值，將在 2025 年超過 300 億美元，其中，零酒精啤酒占了60%以上。

此成長幅度相較2018年的200億美元，更是高達50%。

國際啤酒領導品牌－海尼根觀察到此世界趨勢，推出「海尼根0.0零酒精」，一上市即風靡歐美各國，連年以雙位數大幅成長。

在此全球風潮下，台灣海尼根也觀察到消費者對零酒精的需求逐年增加，本月正式引進「海尼根0.0零酒精」，讓台灣與世界零時差。

零酒精啤酒的製程方式多元，目前市面上較常見的有兩種，其一為以飲料製程為基底，再加入啤酒風味調配。

另一種是依照啤酒製程，再以不同方式避免酒精產生或去除酒精。

海尼根釀酒大師Willem Van Waesberghe表示，移除酒精不是最困難的事，最困難的是移除酒精的同時，仍呈現出完美的味道。

為讓消費者在購買時，能清楚區隔「海尼根0.0零酒精」與經典海尼根啤酒，此次以搶眼的藍色造型取代經典綠包裝，讓大家在購買時能清楚辨別。

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