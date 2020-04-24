桃園指標豪宅麗晶花園廣場 未公開售出50戶
代銷龍頭海悅國際表示，全球金融市場震盪頻繁，房地產反而成為資金安全泊口，加上此波疫情彰顯出台灣優質居住條件與環境安全，不少企業主紛紛選擇回台佈局，因地緣關係在雙北桃園等精華地帶積極尋找標的，瞄準家族及二代自住或是保值置產，市場上同時具備精華地段、實住規劃，以及收藏價值的稀缺產品炙手可熱。
海悅負責銷售的桃園建案「麗晶花園廣場」，因地段、品牌優勢，尚未公開在台商界即掀起一陣旋風，銷售迅速突破50戶。
海悅國際表示，麗晶花園廣場由麗寶集團福容開發投資興建，基地位處藝文特區正核心，綠園道首排，面積1,875坪，為桃園藝文特區最後一場塊千坪基地，且是三面臨路角地。
麗晶花園廣場建築外觀由華人建築師郭旭原操刀，以圓形建築跳脫同區域制式設計。公共空間重金禮聘豪宅新銳設計師劉俊男規畫，一樓公共空間低調大器，三樓公設區域延續麗寶集團旗下飯店式頂級設施，多達10項，以奢華精緻為主軸。
其中豪宅必備咖啡廳Plaza Cafe整體設計呼應建物圓形外觀，鍍鈦金屬板與暖色燈帶環繞吧檯，演繹高格調空間，創造當代風格。福容開發也斥資引進尊榮級設備，打造高科技3D模真高爾夫球場，讓住戶揮竿比擬真正高爾夫，享受如臨其境的時尚休閒。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言