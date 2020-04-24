桃園指標豪宅麗晶花園廣場 未公開售出50戶

代銷龍頭海悅國際表示，全球金融市場震盪頻繁，房地產反而成為資金安全泊口，加上此波疫情彰顯出台灣優質居住條件與環境安全，不少企業主紛紛選擇回台佈局，因地緣關係在雙北桃園等精華地帶積極尋找標的，瞄準家族及二代自住或是保值置產，市場上同時具備精華地段、實住規劃，以及收藏價值的稀缺產品炙手可熱。

海悅負責銷售的桃園建案「麗晶花園廣場」，因地段、品牌優勢，尚未公開在台商界即掀起一陣旋風，銷售迅速突破50戶。

海悅國際表示，麗晶花園廣場由麗寶集團福容開發投資興建，基地位處藝文特區正核心，綠園道首排，面積1,875坪，為桃園藝文特區最後一場塊千坪基地，且是三面臨路角地。

麗晶花園廣場建築外觀由華人建築師郭旭原操刀，以圓形建築跳脫同區域制式設計。公共空間重金禮聘豪宅新銳設計師劉俊男規畫，一樓公共空間低調大器，三樓公設區域延續麗寶集團旗下飯店式頂級設施，多達10項，以奢華精緻為主軸。