華航正名案牽動總座卡位戰 三方人馬角力暗潮洶湧

華航董事長謝世謙去年4月2日上任後，還兼任華航總經理、華信航空董事長，一人身兼三職超過一年，創華航集團成立60年紀錄。他雖可望繼續留任董事長，但在日前華航正名風波後，隨著520總統蔡英文第二任就職剩不到一個月，華航一年多來暗潮洶湧的總經理寶座卡位戰，又悄悄浮上檯面。

台灣捐贈口罩給各國時，華航在貨箱外，加掛了一片「China Airlines」公司旗，意外掀起華航正名風波，4月17日上午華航向最大股東、交通部航發會報告改名案。據了解，董事長謝世謙曾在會中透露，經查掛上那面公司旗的，就是華航荷蘭分公司，而荷蘭分公司總經理韓梁中，正是懸缺已久的華航總經理最熱門人選。

韓梁中在此敏感時機被董事長點名，過去跟隨韓梁中的荷蘭分公司協理潘允浩，也在事發後被調回總部。公司內有人解讀，這是為削弱韓的實力。也讓華航內部關注謝世謙、韓梁中的微妙關係及總經理人事的下一步發展。

航空業人士分析，華航歷經兩度罷工後，內部成本失控，新任總座人選除了客貨運之外，勢必要有能力改善財務結構，並獲得股東、府院支持，同時要熟悉營運、善於處理工會關係。目前總經理人選以韓梁中、華信航空總經理曹志芬、華航資深副總張揚3人呼聲最高。

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華航正名案背後 總經理之爭明槍暗箭滿天飛