SOGO母親節檔 有二大創舉

百貨拚母親節檔期，遠東SOGO忠孝館今年有兩大創舉，首度針對主顧客推出「零接觸客製化購買」服務，更首度推出「防疫戰備推車」，一台車2,000元，有防疫商品和民生用品，限量200台，要讓超市會員大搶購。

SOGO將於4月28日至5月10日推出母親節檔期。復興館今年5月1日將加入GUCCI，加上原有的四大精品天王，香奈兒、愛馬仕、LV與卡地亞，形成「五大霸主」聚集復興館，為開店14年來的最堅強精品陣容，母親節檔期將有首賣與獨賣的商品。

忠孝館店長李景銘表示，忠孝館有七成為主顧客，今年母親節檔期針對不想出門的客人，推出全業種的「零接觸客製化消費」服務，櫃姐可使用社交軟體跟客人視訊商品，可宅配到府，或是約定到一樓廣場取貨。

客人也可以自列購物清單給櫃姐，由櫃姐跟公司內部喬貨，客人只要使用類似旅行社的刷卡授權單結帳即可。

忠孝館4月30日也將針對超市會員，推出限量200台「防疫戰備推車」，原價3,800多元，一台販售2,000元，包括油米咖啡清潔用品等民生用品。李景銘說，在疫情期間，民眾習慣在家自己煮，也帶動超市業績，今年檔期推防疫戰備推車，當天也會拉出安全距離讓顧客排隊。此外，不畏疫情，忠孝店5月底仍將開出兩家餐廳，包括在海外開出第一家店的日本金澤迴轉壽司，忠孝店12樓開出王品集團代理的莆田餐廳。