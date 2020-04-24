國內油價 下周估跌到20年新低

美國石油市場供過於求，國際油價持續走跌，根據中油油價機制計算，國內油價下周可能持續跌價，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降一元及一點一元，將創下二○○○年二月十六日以來的廿年新低。

專家認為，新冠肺炎疫情在歐美不見趨緩，消費端受到影響，加上美國本土頁岩油生產過剩，導致美國石油市場供過於求。市場擔心缺乏儲存能力，西德州原油（ＷＴＩ）價格甚至首次出現價格跌至負值。上述因素持續影響國際油價，國內油價也可能連兩周大跌。

以本周中油油價估算，預估下周零售價格分別為九二無鉛汽油每公升十六元、九五無鉛汽油每公升十七點五元、九八無鉛汽油每公升十九點五元、超級柴油每公升十二點九元。

西德州原油期貨廿一日出現負數，國內部分期貨商因系統問題，造成投資人價格若負數就無法下單，爆發投資爭議。金管會證期局昨表示，初步了解當天有一七二名投資人有交易，投保中心已收到十五件申訴，正請期貨公會了解各期貨商系統無法下單原因，並釐清責任歸屬。

證期局表示，過往從未發生期貨交易價格變負數，國內期貨商系統設定價格大多是正數，部分期貨商系統出現負數就不能受理下單，導致系統產生交易平倉或無法執行，因此產生虧損。

證期局指出，如果投資人認為權益受到損害，可向投保中心申訴，也可透過評議中心來做評議。