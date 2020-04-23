吳旻潔：定下我這一生方向的地方 就是誠品敦南店

誠品董事長吳旻潔今（23）日談到誠品敦南店，她感性地說「定下我這一生方向的地方就是敦南店，是對我意義非常重大的地方」。

已故誠品董事長吳清友1989年於台北仁愛圓環成立誠品首家店，1995年搬家至現在的敦南店，四年後首開書店先例，以24小時不打烊模式打造複合式經營；2006年誠品開設全台最大的信義旗艦店，誠品不但成為台灣都會區生活文創與閱讀空間的代名詞，更成為台北近年吸引港澳大陸等國際觀光客的重點。

誠品在2004年獲《時代》雜誌亞洲版評選為「亞洲最佳書店」，2015年更獲CNN評選「全球最酷書店」，如今這間最酷書店將於5月31日謝幕，也因為敦南店是誠品起家厝，吳旻潔今表示，近期她不太敢到敦南店，「怕近鄉情怯，因為每天都在倒數。」

談到在敦南誠品店與父親吳清友相處的回憶，吳旻潔說，她決定加入誠品和吳清友一起工作，定下她這一生方向的地方就是敦南店。

吳旻潔當時畢業後想出國讀書，卻不知道要念什麼，只是想逃離父親的掌握，她逛完敦南書店去旁邊咖啡廳喝咖啡，與父親聊天，當時她記得看到父親感覺很惆悵，後來她才知道，其實在2002至2003年期間，是吳清友經營誠品壓力最巨大的幾年。

吳旻潔回憶，父親同意她出國讀書，還要她「多旅行，多花錢」，但吳旻潔說，不知為何，她當下問父親最近公司如何，還問他，「我去你公司試試看好不好」，吳清友僅回一句：「隨你」，因此吳旻潔在2004年正式加入誠品。

所以對吳旻潔而言，敦南店是意義非常重大的地方，也是她接棒父親事業的起頭。