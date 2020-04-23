瞄準綠能再出擊 中鼎搶離岸風場水下基樁大單

國內最大統包工程中鼎集團（9933），旗下俊鼎公司進軍新興風電領域，再度得標彰芳及西島公司「彰芳暨西島離岸風場水下基樁製造工程」，該案為台灣目前離岸風電在地單一供應商中，承攬數量最高的水下基樁訂單，最快明年7月陸續交貨，預定於2022年陸續併聯發電。

按照政府離岸風電國產化政策，2025年離岸風電裝置容量將達5.5GW，其中3GW的離岸風機將有大量設備組件為「台灣製造」，而彰芳暨西島離岸風場位於彰化外海，共規劃建置62座離岸風機，全風場共計將有186支水下基樁製造。

俊鼎公司繼去年承攬「雲林允能離岸風場水下基礎轉接段製造工程」後，再得標彰芳及西島公司「彰芳暨西島離岸風場水下基樁製造工程」。對此，中鼎指出，該風場獲配600百萬瓦（MW）併網容量，預定於2022年陸續併聯發電，可供應台灣每年約60萬戶用電。

中鼎表示，「彰芳暨西島離岸風場水下基樁製造工程」已於今年２月陸續展開採購及機具安裝等工作，預定今年8月正式生產，2021年7月陸續交貨，而為了如期如質達成本案基樁短時間內量產以及出貨的需求，俊鼎於高雄南星自貿區的「俊鼎大林廠」，共設置4條生產線，專責生產本風場所需之基樁，以利製造完成後，由業主就近於高雄港運送至彰化外海安裝。

中鼎今年新接案計畫相對積極，光是國內能源工程潛在投標案量達1,130億元，其次，國內其他潛在工程標案也有千億於規模，美國目前有410億元、東南亞合計680億元，中東與非洲市場同樣有1,280億元潛在案量，總計今年全球有潛在標案高達4,500億元。