都會女力的逆襲 雙北單身女購屋狂勝男性

雙北單身女力逆襲，根據內政部統計處的資料顯示，全國單身男女中名下有1戶不動產的，依舊是男多於女，不過在房價較高的雙北地區，卻是單身女性名下有房的人數，比男生還多。房仲業者分析，主要與女性理財觀念較為保守有關，在上一波房市榮景時掀起一波存房風潮，女力購屋力也較男性強。

內政部統計處資料顯示，全國未婚擁1戶以上不動產的「宅」男「宅」女，共計有54萬8142人，其中男性數量略多於女性約1.3萬人，不過都會區內女力當道的趨勢顯著，新北市有最多的6.3萬名單身女性擁屋，台北市則是單身族群中，擁屋女性高於男性最多的區域，宅女的數量是宅男的1.4倍。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，都會區的男女結婚的時間較晚，且單身者可能經濟與情感獨立，並非每個人都有傳統結婚生子的觀念，因此單身購屋在都會區中更是相對常見，尤其是在高度都會區的雙北市，單身購屋更為常見，通常單身購屋都偏向通勤方便的地段，如捷運站周邊小宅等等，而單身女性購屋通常則更重視居住安全性，另外有管理的社區也會是單身女性購屋偏好的產品。

內政部統計顯示，六都以新北市的未婚「宅」男女最多，有將近12.6萬人，其中女性約6.4萬人，男性約6.3萬人，女多於男最多的區域則是台北市，台北市未婚女性擁房的共有4.9萬人，高於男性的3.5萬人，高雄市、台南市與桃園市，則都是未婚擁房男多於女的區域，台中市則是女多於男的區域。

曾敬德指出，上一波房市榮景時，市場曾興起一波存房風潮，理財比較保守的女性認為有間房子比較可靠，加上小宅總價不高，與其長期付房租不如自己買一間，等到以後年長時有間房子可以遮風避雨，因此有能力的都會男女性購屋也越來越常見。