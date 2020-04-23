東森自然美加強員工訓練 王令麟親自擔任示範模特兒

新冠肺炎疫情嚴峻，東森自然美逆勢突圍，除了加強防疫之外，東森集團總裁王令麟則招待員工免費體驗，並全面加強員工訓練，今（23）日邀請教育訓練首席講師李燕菁傳授護膚手技，王令麟更親自上陣當起示範模特兒，展現對經營東森自然美成為美容SPA領導品牌的決心與信心。

李燕菁今日在教育訓練課程上，她也完整示範從卸妝、按摩到水光標靶療程及敷臉等，提醒各個階段應注意的細節，讓學員們學習到如何達成更細膩的服務。

此外，她也向學員們傳授重要工作心法，像是自己使用東森自然美保養並且拍照記錄下來，再結合膚質檢測儀器佐證，讓自己就是最好的人證、物證、科學做見證。

為了創造業績，可專挑自己喜歡、用了特別有感的產品認真賣，才能帶給客人專業感；盡量把客人當作家人、朋友，建立友好關係，不吝於多一點服務及談心，自然就能養出一批忠誠客。

王令麟表示，即使疫情帶來嚴峻考驗，美容師更要把握這波疫情影響的淡季持續學習、精進技術，提升服務滿意度，並宣布未來東森自然美美容師將採分級制，目標服務更多高端美容消費客群。