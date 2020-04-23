華研將首度招募練習生 要接棒S.H.E與飛輪海

華研（8446）宣布，將首次推動大型公開新人徵選計劃「華研國際ZZ世代練習生徵選」，ZZ(Zero-Zero)世代意指2000年後出生的年輕世代，重點聚焦20歲以下的少年少女，將廣邀各界國高中潛力練習星生進入華研國際成為華研練習生。

華研國際將安排全方位藝能培訓課程，培育未來的超級明星，亦期許透過此公開計畫再次打造全新的實力派偶像男團與女團，接棒多年來未再有的下一個S.H.E與飛輪海。

華研國際ZZ世代練習生徵選計劃預計於4月下旬正式公開報名資訊，詳細訊息可透過華研國際ZZ世代粉絲專頁下載報名表、提供表演影片，透過線上報名參加徵選。

除了線上投稿，華研國際也將規畫線下活動，預計與各校園及舞蹈教室聯合舉辦大型實體海選，現場遴選潛力練習生。

此計劃預計於今年暑假安排第一期入選練習生進行培訓課程，年底將會有第二期練習生加入，每期練習生皆會接受嚴謹的歌唱、舞蹈、肢體表演、美妝管理、自媒體經營等專業訓練，訓練過程以及成長紀錄也將罕見地製作成Vlog與觀眾分享，滿足大眾一窺唱片公司練習生生活的好奇心，也讓練習生從培訓期間就開始經營自媒體，學習培養自己的粉絲，也暖身人氣。

每一期練習生在培訓之後將透過嚴謹的評選機制來決議是否能正式出道，成功出道的練習生，不但能正式與華研國際音樂簽約，也將會獲得金曲製作團隊打造的專屬歌曲並拍攝MV，成為華研力捧的下一個亞洲Top Teen Idol。