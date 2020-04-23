Whoscall攔下上億詐騙電話 提醒民眾簡訊是詐騙破口

LINE投資的本土新創、電話辨識App「Whoscall」今（23）日發表全球第一份「疫情防詐白皮書」，手機「簡訊」現在成為疫情詐騙破口。Whoscall表示，透過AI數據演算，幫助全球防控詐騙，2020年已經遏止全球超過一億筆詐騙事件。

Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫表示，3月11日WHO宣告病毒全球大流行後，Whoscall便發現全球的詐騙案件高漲超過三倍。Whoscall於2020年至今，已成功協助全球擋下超過一億筆的詐騙號碼，他強調防止不法集團趁恐慌的詐騙，「Whoscall is helping」，持續協助全球各市場的政府一同攜手因應詐騙帶來的民生損害。

根據Whoscall的資料庫數據，就在3月11日，世界衛生組織WHO正式宣布新冠肺炎病毒「全球大流行」，全球對疫情的擔憂與恐慌之情也爆發。Ｗhoscall全球資料統計，全球詐騙量隨之暴增，創下歷史新高，包含台灣、香港、日本、泰國、馬來西亞、巴西，各地詐騙電話的回報數量，都飆漲了3倍以上。

郭建甫指出，詐騙集團主要從四方面入手，抓住人們面對疫情緊迫，難以仔細思量的弱點，這波詐騙主要瞄準「疫情爆發」、「恐慌購物」、「居家隔離」、「經濟蕭條」這四大指標。

他也指出，值得關注的是，今年2月疫情延燒以來，惡意簡訊數量迅速爆量，連續兩個月狂增3倍以上，「簡訊」已然成為此波疫情詐騙的最新破口。例如受到疫情影響，大量購物行為轉到線上，結果從民眾網購囤積物資，到宅經濟崛起，人們瘋搶遊戲主機、申購線上服務等，都成為詐騙的新名目。透過簡訊釣魚連結，詐騙集團不單能竊取民眾個資、盜刷信用卡，甚至透過植入木馬病毒，藉由民眾手機擴散行騙。