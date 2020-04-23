黑松沙士70周年 邀茄子蛋擔任代言人

黑松旗下長青樹產品黑松沙士，今（23）日舉行70年周年線上代言人及相關宣傳MV發表，這次邀來金曲樂團茄子蛋擔任代言人，23日黑松沙士70周年線上發表會，獻唱〈我的未來不是夢〉。國民飲料黑松沙士與台灣人一起走過70年，首播周年紀念MV，記錄台灣每個年代勇敢追夢的時刻，以實際行動展現對第一線英雄的溫暖支持及陪伴。

黑松沙士以獨特口感，位居國民飲料不敗地位，同時也扮演著陪伴年輕人的角色，鼓勵勇敢追夢，70年共推出超過90部廣告，搭配經典Slogan，品牌精神深植消費者心中。

邁入70週年，黑松沙士以勇敢追夢作為主軸，串聯了六個台灣人經歷過的有感片段，結合各年代的經典標語，推出70週年紀念MV，傳達「不好的事情會過去，好的事情持續努力」的核心理念，希望將這分勇氣傳遞下去；尤其國內現在正面對疫情壓力，茄子蛋獻唱振奮人心版〈我的未來不是夢〉送給所有第一線防疫人員外，黑松也捐出旗下韋恩咖啡產品逾3萬箱感謝防疫人員的努力，以實際行動展現對第一線英雄的溫暖支持及陪伴。

片中六段故事從台灣經濟起飛的1988年開始，描述當時台灣的年輕人勇於挑戰、出國闖蕩的追夢精神；接續1990年代起我們開始為環境挺身而出；1998年棒球小將們為站上棒球最高殿堂，每天揮汗練習，將夢想付諸於實際行動，為國爭光；2005年歌唱選秀節目「星光大道」走紅，懷抱音樂理想的年輕人在舞台上盡情展現自我、實現夢想；2012年景美女中拔河隊打敗國外好手奪得世界冠軍，展現「不放手，直到夢想到手」的精神。