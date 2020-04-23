北捷：若疫情持續至5月底 收入將減少約19億元

台北市議會交通委員會今（23）日進行台北捷運公司工作報告，北捷公司預估，若疫情持續至5月底，整體收入將減少約19億元；若持續至8月底，整體收入將減少約34億元，後續將於疫情告一段落後，視營收情形適時向市府或中央提出紓困。

北捷公司指出，在1994年至1997年間，因營運初期路網尚未成形，營收為虧損狀態；1998年起木柵線、淡水線、新店線北段、中和線陸續通車後至2019年止，因運量持續提升及附業營收增加，北捷營收均為盈餘。

今年因疫情嚴峻，影響民眾出門意願，3月平日運量約為168萬人次，與去年相較降幅約兩成；假日運量約為120萬人次，降幅約四成，因此，北捷預估今年可能整體收入將減少。

北捷公司表示，因應疫情發展，除強制實施旅客進閘門前及搭乘捷運須全程戴口罩外，不斷提升各項防疫措施，包括捷運電聯車車廂於每天出車前及營運時間每8小時加強消毒作業；各車站、場館的第一線服務人員，值勤時全面配戴口罩。

捷運車站、地下街、貓纜、小巨蛋、兒樂等場所，民眾頻繁接觸設備，如自動售票機、加值機、ATM螢幕及按鈕，廁所馬桶座墊及門把，詢問處窗口桌面，電扶梯扶手帶及電梯按鈕等，消毒頻率為每四小時一次；並於重點車站陸續增設紅外線熱顯像儀，配合市府千人防疫就業計畫，申請防疫人員投入車站防疫行列，提供大家安心、放心的乘車環境。

北捷呼籲旅客，如有發燒、咳嗽等不適症狀，請在家休息或儘速就醫，保障自己與他人健康。另外，請民眾乘車時儘量不要交談，並盡可能保持適當社交距離。