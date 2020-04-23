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機場沒人了！昇恆昌殺進農會賣精品

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
大園農會青埔辦事處，平日專賣農特產品，下週將搖身一變，成機場免稅商品特賣會。記者黃晶琳/攝影
大園農會青埔辦事處，平日專賣農特產品，下週將搖身一變，成機場免稅商品特賣會。記者黃晶琳/攝影

全台各地農會平日都以銷售各地的農特產品為主，而新冠疫情延燒，機場免稅店生意難做，昇恆昌攜手大園農會，將在高鐵桃園站附近的青埔農會裡舉行機場商品特賣會，讓農會化身一變，成為精品特賣會。

昇恆昌機場商品特賣會將4月27日、28日，限時兩天，在青埔農會辦事處舉行，特賣會的數位宣傳廣告在青埔人群組瘋傳，廣告打出機場商品，不用出國也可以買的噱頭，超值優惠四折起。

不少人訝異，平日賣米、賣菜、賣水果的農會，居然開始賣起精品、珠寶、香水跟保養品，而且不用出國就可以買到比機場更便宜的折扣。

原來因為新冠疫情，影機場免稅店生意，各免稅店開始召開特賣會跟員工團購會求生存。昇恆昌近期在機場、台北等地舉行特賣會，更將特賣會開進農會通路，前進大園農會的青埔辦事處，舉行特賣會。

昇恆昌表示，機場免稅商品是特殊行業，但近期因為疫情影響，出國旅客大幅銳減，生意大受影響，昇恆昌目前未有減薪跟裁員行動，同時積極努力求生存，除了成立昇恆昌宅配網，更舉行各個特賣會。

昇恆昌也強調，機場商品都是免稅產品，在各特賣會跟昇恆昌宅配網開賣，都按照合法程序，完成補稅措施，而消費者購買價格除是機場免稅價還有額外的折扣，就是希望在新冠疫情中，可以提升買氣，讓公司跟同仁都可以生存。

至於前進農會舉行特賣會，由於農會場地有限，且限時兩天銷售，無法將所有商品上架，昇恆昌表示，大園青埔農會特賣會主要是名特產品、巧克力、小皮件跟精品，以現場商品為主，其他鑽石、珠寶及酒類等產品，仍希望可以導引客人到機場購買，或者是上昇恆昌宅配網購買。

大園農會青埔辦事處於2018年12月開幕，深耕青埔，獲得不少青埔人喜歡，青埔辦事處人員表示，青埔離機場近，且消費能力不錯，青埔人喜歡買品質好又新鮮的東西，只要上架新鮮的農產品，客戶都會持續回購，且客戶反映希望有預購制度，因此成立一個Line群組，每天公布新鮮上架的各種蔬菜、水果，都會很快完銷，單日營業額也比剛開幕時多了好幾倍。

大園農會青埔辦事處，成立Line群組賣農特產品，鳳梨、芒果賣的嚇嚇叫。記者黃晶琳/攝影
大園農會青埔辦事處，成立Line群組賣農特產品，鳳梨、芒果賣的嚇嚇叫。記者黃晶琳/攝影
機場沒人了 ，昇恆昌殺進大園農會青埔辦事處賣精品。記者黃晶琳/攝影
機場沒人了 ，昇恆昌殺進大園農會青埔辦事處賣精品。記者黃晶琳/攝影

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