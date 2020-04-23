新竹SOGO母親節抗疫大作戰 史上最高享33.8%回饋

受疫情影響，百貨第1季營收受挫，為彌補Q1業績差異，業者紛紛趁母親節檔期祭出加碼促銷，試圖用高回饋吸引消費者上門，新竹SOGO即日起陸續推出快樂購點數換購物金、App會員消費來店禮及滿千送百特別回饋，加上12大銀行信用卡滿額獻禮及各樓面滿額贈好禮，最高回饋達33.8%，創歷年新高。業者再加碼「貼心獻禮 媽咪買菜車大方抽」，4月23日至5月10日單筆消費滿2,000元即有機會抽中電動機車一台。

為方便宅在家防疫的民眾補貨，新竹SOGO自3月起特別推出LINE線上購，從防疫洗手、洗髮、護手保養到紓壓、健身用品，只要在手機上動動手指，即可配送到家貨到付款；宅在家饗美食也方便，SOGO與外送平台FOODPANDA合作店內餐飲美食一指搞定；此外，NARA THAI餐廳也推出高CP值外帶便當，有金錢蝦餅、香茅炸雞、椒麻辣雞翅、雞肉串搭配招牌或鳳梨炒飯及青木瓜沙拉，通通只要180元。

今（23）日起，新竹SOGO舉辦「母親節購物金」兌換活動，憑快樂購點數200點可兌換100元母親節十足抵用購物金，每人至多可兌換10張，限量12,000張，現換現用，效期至5月10日母親節當天為止。同時快樂購卡友單日累計消費達6萬元以上，則可獲贈市價5,800元的Nespresso咖啡機一台，限量30台。

4月23日起SOGO APP會員單筆消費滿888元以上即可兌換「茶香洗沐旅行組」、5月1日起單筆消費滿1,000元以上即可兌換「Samantha Thavasa兩用頸靠枕」，數量有限，送完為止。

5月1日勞動節開始至5月10日，新竹SOGO特別加碼回饋，百貨服飾單日累計滿6,000元贈600元十足抵用券，Y-3、珠寶、大家電、名瓷、施舒雅單筆滿10,000元贈500元抵用券；此外，SOGO百貨集結遠銀、國泰、花旗等12家銀行信用卡，提供刷卡滿額送SOGO禮券或好禮，指定銀行綁定HAPPY GO PAY支付最高再回饋10倍快樂購卡點數，若綁定遠銀卡首度開放可分期，單筆刷滿萬元分十期再加贈SOGO禮券100元，搭配樓面滿額贈禮，回饋率創歷年新高，達33.8%。

新竹SOGO今年再強化品牌陣容，特別引進大新竹區獨家品牌-日本設計大師三宅一生Issey Miyake旗下配件品牌「BAO BAO ISSEY MIYAKE」，以三角片組合為結構元素，自由自在的形狀創造無限可能的設計，因為外觀討喜、性價比高，在廣受名媛型男青睞；以輕便小巧、舒適簡潔造型、易於打理、為生活帶來舒適感為製衣設計理念的「me ISSEY MIYAKE」、來自波蘭的手工無毒陶器「波波一方」、日本市佔率第一的眼鏡連鎖店「眼鏡市場」、日本睡眠薄墊第一品牌「Air weave」，高彈性材質撐托體重，透氣性高，夏天排汗冬天保暖，還可水洗，受日本國家運動選手、加賀屋溫泉旅館指定使用。

母親節前夕，新竹SOGO迎來二家新餐廳進駐，邀民眾請媽咪品美食，「LADY NARA」曼谷新泰式料理，創辦人將旅居世界各地的生活經歷，以獲獎無數真實力的泰國料理手法，融合在全球的特色料理中，打破傳統泰食文化，在曼谷掀起一股新泰食風潮，從一人獨享到多人聚餐皆宜，每一口都猶如舌尖漫遊世界般的令人驚艷。4月23日開幕日起至6月底止推出「泰奶法式土司」及「鹹蛋黃炸雞」等二款新竹限定獨家餐點；母親節前，單筆消費滿2千元贈「泰茶小圓蛋糕」一份。

「十二月」粥品.茶品.私房菜，依照十二個月節令推出不同食材入菜，使用土砂鍋熬煮，食材原味精華都釋放在粥品裡，食材鮮味入粥，封存四季本味，還有五星級等級的私房菜、大廚創意料理以及各項茶點飲品都能展現出庶民經濟美學。四月底前單筆消費滿520元贈90元飲品兌換券一張。