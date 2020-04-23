外銷中東訂單減少 國瑞中壢廠5月4日起改半日生產

新冠肺炎疫情重創全球汽車供應鏈，繼福特六和周一宣布因零組件斷鏈，中壢廠從22日起停工；日本豐田（TOYOTA）與國內和泰車合資的國瑞汽車，今（23）日也宣布因外銷中東的訂單需求減少，5月4日至18日將調整中壢廠為半日生產，為期兩周。

國瑞主管表示，此次減產主要是因為中東地區的車市買氣受到疫情因素影響，使國瑞外銷到中東的訂單需求減少。

至於台灣市場部分則維持正常供應，完全不受影響，零件供應鏈也供給無虞。由於台灣政府超前部署的防疫政策奏效，新冠疫情尚在控制中，台灣新車市場並未受到波及。

國瑞預計從5月4日至18日，將調整中壢廠為半日生產、半日推動各項教育及工作改善活動，仍然維持正常的上下班時間。