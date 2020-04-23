國瑞汽車因應市場變化 調整工作時間
和泰車旗下轉投資國瑞汽車今（23）日表示，因應中東地區受疫情等因素影響，國瑞外銷中東的訂單需求減少，國瑞預計5月4~18日將調整中壢工廠為半日生產、半日推動各項教育及工作改善活動，仍維持正常上下班時間。
國瑞也進一步表示，在台灣政府超前布署的防疫政策之下，新冠疫情尚在控制中，台灣新車市場未受到波及，並且零件供應鏈也供給無虞，所以在國內市場維持正常供應，完全不受影響。
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