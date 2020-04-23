快訊

韓國瑜喊官兵不疫調將罰 陳時中：無法定義務接受調查

第二批類專機又1國人不適送醫 目前共4人後送就醫採檢

國瑞汽車因應市場變化 調整工作時間

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

和泰車旗下轉投資國瑞汽車今（23）日表示，因應中東地區受疫情等因素影響，國瑞外銷中東的訂單需求減少，國瑞預計5月4~18日將調整中壢工廠為半日生產、半日推動各項教育及工作改善活動，仍維持正常上下班時間。

國瑞也進一步表示，在台灣政府超前布署的防疫政策之下，新冠疫情尚在控制中，台灣新車市場未受到波及，並且零件供應鏈也供給無虞，所以在國內市場維持正常供應，完全不受影響。

延伸閱讀

韓國確診新增8例 擬針對非法居留者強化防疫

防疫當前 黃偉哲：請業者避免指派勞工境外出差

全民防疫釀另類疫情 精神皮膚科診所患者增

網紅娘娘19秒介紹「中壢熱門景點」 網友笑炸：泰中肯

相關新聞

誠品敦南24小時書店 接棒據點下午揭曉

誠品敦南5月底熄燈，誠品今天下午將宣布24小時書店接棒據點，消息傳出信義店3樓有望出線；而信義店和台中園道店則分別在誠品...

華航正名估一年完成新機設計 交通部希望加速

中華航空正名議題仍是關注焦點。交通部政務次長兼中華航空事業發展基金會董事長王國材在立法院接受媒體聯訪時表示，上周航發會跟...

水泥業淡季停工 影響較輕微

亞泥轉投資的山水水泥昨（22）日發布第1季獲利預警，法人認為，水泥業應已算是此波新冠肺炎疫情受影響最輕微的產業之一，預估第2季將快速回神，甚至有機會把部分第1季落後的進度補回來。

亞泥轉投資 山水預警虧損擴大

受到新冠肺炎疫情影響，導致大陸延後復工，亞泥持股17.46％的轉投資公司山水水泥昨（22）日發布獲利預警，預計到3月底止的第1季歸屬權益股東虧損約3.83億元人民幣（約新台幣16.2億元），虧損比去年同期大增約81.4%。

業務最前線／三面向控管風險

在新冠肺炎不分國界的衝擊下，各種產業的供應鏈都遭受波及。過去製造業以「單一供貨來源」來提高議價能力與經濟規模，但是如今「分散風險」顯然是更重要的考量。

連鎖效應／做最壞準備 迎最佳商機

疫情進入延長賽局，究竟何時解除警報？現在很難有所定論，企業還是必須生存下來。政府祭出兆元紓困方案，從公司行號、自營商、勞工到弱勢，產業更是橫跨製造業、餐飲零售業、服務業…，但，企業必須明白一點：靠政府救，不如靠自己！

創新平台／熱影像偵測技術 防疫利器

根據中央流行疫情指揮中心分析，國內新冠肺炎確定病例約有67%會出現發燒症狀，為了防疫及自我保護，非接觸式的紅外線熱影像體溫偵測技術近來供不應求，工研院也著手開發「熱影像體溫異常偵測技術」，僅短短幾個月即實際投入場域驗證，守護防疫前線刻不容緩。

名人書坊／張慈恩…哲學打底 強化經營力

凱基投信副董事長張慈恩「金屋藏書」，談到人生中受益匪淺的好書，她認為《人生，一個哲學習題》可謂是人生中好的投資之一，儘管談哲學是個挑戰，思量後仍認為哲學是人生中非常重要的一件事，哲學堆疊了人生，而哲學力不僅強化了思考力，也強化她對凱基投信的經營力。

創業之星／新北市府挺新創 多路並進

新北市政府力挺新創不遺餘力，不但在今年與台大創創中心簽署合作備忘錄（MOU），成為新創垂直加速器合作夥伴，現在也與迪卡儂及智崴公司等洽談合作，將依企業性質輔導特定主題的新創公司，媒合資源。

彈性大、省流程 民間隊勝出關鍵

寶齡富錦，台康和安胜生醫組成新冠肺炎快篩試劑團隊，為何能成為國內第一個送件衛福部食藥管理署（TFDA）準備取證，且最快一個月就能量產的民間隊？答案就是：彈性大、節省繁複流程。

新冠快篩試劑 民間搶先機

快篩試劑民間隊搶頭香！寶齡富錦、安肽生醫、台康生技3月成立新冠肺炎快篩試劑聯盟，各自在專精領域內整合上、中、下游技術能量，短短一個月，已成功開發出抗原快篩試劑，昨（22）日向衛福部食藥署（TFDA）送件審查，預估最快5月可取證，是國內第一個自行研發新冠肺炎病毒抗原快篩試劑並送審的團隊。

工研院推智慧居家管理系統

工研院昨（22）日舉辦線上記者會，發表「智慧關懷居家管理系統」，以數位防疫科技力支持地方政府的前線防疫關懷人員，透過系統自動排程訪查主動關懷，減輕里長、里幹事與警察等防疫人員的負擔，且透過多元感測資訊，降低定位誤差由原本百公尺以上縮小至10公尺內，成為防疫前線人員的好幫手。

熱門新聞

知名教授沈中華胃癌辭世 享壽60

紓困火力全開！5.8萬名自營業者明入帳3萬補助

iPhone SE未開賣 通路先降價

紓困2.0方案全面啟動 蔡英文：從弱勢開始發現金

騎吃到飽方案外送 Gogoro Network：商業用途需商用資費

華航正名估一年完成新機設計 交通部希望加速

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。