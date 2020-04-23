華航eMall SkyBoutique精品館開張 全館推九折優惠

由於疫情還未能休止，即將來臨的母親節原本要購物或帶媽媽出國走走都被打亂了計畫，華航eMall「SkyBoutique精品館」順勢在這溫馨季節暖心開幕，全館國際精品都已幫忙消費者完稅、付運費，讓大眾不用搭飛機，在家動動手指頭就能享有機上的優惠價格購買國際精品。此外，精品館品項豐富，華航獨家開發代表台灣在地庶民文化的「航旅特調」，「金桔檸檬」、「青心綠茶」與「烏梅汁」，以及最讓人懷念的味道 –機上特選果豆，也能在精品館買的到。

為迎接新館開幕，即日起自5月31日止，華航eMall含「SkyBoutique精品館」全館推出九折優惠（部分商品除外），華航華夏會員還能使用哩程折抵現金方案，最多再省10%；此外，華航eMall歡慶母親節再加碼滿額贈禮，「SkyBoutique精品館」更享雙重滿額贈，華航貼心，誠意十足。

一直都享有超高詢問度的Kellykiwi行李保護套（市價新台幣1,280元），現在只要在SkyBoutique精品館單筆刷卡金額滿新台幣5,000元以上就能擁有，限量1,000個，送完為止。eMall全館（含精品館）消費累計單筆刷卡達1萬5,000元將可獲得卡哇伊的「中華航空冬戀摩天輪音樂鈴」（市價新台幣1,680元），限量100個；滿3萬元，實用文青系的「華航牛皮手提袋」（市價新台幣3,500元）則可輕鬆入手，限量50個。

華航eMall「華夏哩程折抵消費現金」活動自3月16日開跑後引起熱烈迴響，目前已有破200筆訂單使用。從訂單中也嗅出消費者喜好，尤其以MA-1經典軍事風格、搭載A350元素的華航輕薄款飛行夾克自4月1日強勢回歸販售後，上架首日即賣出上千件，藏青色及軍綠色皆銷售一空，開賣隔日緊急開放消費者預購並加碼製作，目前總銷量近2,000件，預計6月底前陸續到貨，銷售情況將持續穩定成長。