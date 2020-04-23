大客車業者聯合招募 廣招優良駕駛員

由於新冠肺炎疫情未見趨緩，台北市就業服務處原訂5月8日(五)下午1點至4點30分舉辦的「大客車聯合招募徵才」暫停辦理現場面試徵才活動，改由線上投遞履歷，線上媒合博覽會將於5月1日(五)開始接受投遞履歷至5月15日(五)截止受理。

北市勞動局表示，公車國道運輸系統是一個高勞力密集的產業，民眾對大客車行駛-包括準點、安全、平順、品質的要求，除客運業者軟硬體的配合外，更都有賴操控方向盤的靈魂舵手-駕駛員來完成。故儘管疫情吃緊，業者受到的衝擊更是慘重，猶能有14家業者願意釋出281個工作機會，莫不是也著眼於台灣疫情控制得宜，待疫情過後，經濟復元旺盛的生命力。

北市就服處指出，這次的活動主要即是針對大台北地區，每日負責輸運上百萬人次旅客的「大客車業」，營運所需補足之各種職缺為主，參加的廠商共計有大南、欣欣、首都、北客、大都會、中興、大有、三重、指南、國光、阿羅哈、東南、和欣及福和客運等，提供281個職缺，職務別上，主要是以客運業者人力需求最急切的『大客車駕駛員』為主，約占本次活動所有職缺九成，月薪起薪平均約在46K以上，其中「指南客運」更開出最高75K之高薪，希望可以吸引到求職者的目光。

此外，另還有站務、櫃台人員、稽查人員、技工、儲備幹部及清潔人員等之職缺，歡迎有興趣的民眾，可先至『台北就業大補帖』(https://www.okwork.taipei)的網站加入會員，選擇「人才招募」→「職人之路/招募活動」→「中型徵才」之【大客車聯合招募徵才】→進入後再選擇您想應聘的公司及職缺並點選「我要報名面試」即已完成報名。廠商在收到求職者的履歷後，如都符合廠商徵選的條件，廠商會主動連絡，並約第二次面試。

除以上已領有「大客車駕駛員」的民眾外，交通部公路總局為紓緩公路及市區汽車客運業駕駛員缺工的情形，鼓勵民眾投入營業大客車駕駛員之工作，推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，鼓勵小客車或大貨車駕駛轉任大客車駕駛，任職滿3個月者，分別提供小客車逕升大客車補助駕駛訓練費用最高1萬4,200元，大貨車升大客車者則補助1萬元方案，對此有興趣的民眾，詳情可參交通部公路總局官網或電0800231035諮詢。