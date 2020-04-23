新冠快篩試劑 民間隊為何可以搶先機？

寶齡富錦，台康和安胜生醫組成新冠肺炎快篩試劑團隊，為何能成為國內第一個送件衛福部食藥管理署（TFDA）準備取證，且最快一個月就能量產的民間隊？答案就是：彈性大、節省繁複流程。

根據寶齡富錦團隊規劃，順利取證後，目標5月開始試量產，7月可量產百萬劑抗原快篩供國內、外急需。台康生技副總經理張志榮說，該款快篩試劑敏感性相當高，病毒量僅1,000個也測得出來，精準度幾乎100%。換句話說，剛感染的前五天，病患尚未有發病徵兆，就可透過此款快篩檢測出來。

對於三方合作，他表示，安肽生醫董事長沈三泰率領團隊成功篩選出能辨識新冠病毒抗原的單株抗體群，可作用在新冠病毒不同的抗原結合位，因此找到安胜組隊，加上台康為抗體製造商，提供抗體作為快篩試劑量產材料，並結合寶齡最後開發製造，完成這款新冠肺炎病毒抗原快篩試劑。

而國家隊的中研院楊安綏實驗室團隊，3月9日已對外公布完成製造新冠病毒檢測抗體群，預計交付廠商產品開發後於6月底量產。相較國家隊進度，民間隊不但已送審，5月還將進入試量產，似乎搶了先機。

不過，中研院這場發表會，當時已有20至30家廠商報名後續產品開發。中研院也表示，發表後一個月內將完成病毒抗原檢測裝置原型，以及血清抗體檢測裝置原型試劑和原型製程開發，4月10日交付徵選廠商進行產品開發。

過程中，中研院抗原快篩方面篩選出，包括東耀生技、台塑生醫、亞洲基因、寶齡富錦、普生、瑩芳和泰博等七家；而血清抗體快篩，則有東耀生技、台塑生醫、寶齡富錦、普生、瑩芳、泰博、凌越、洹藝共九家。

流程上，這幾家公司完成產品開發後，要再交由中研院查核是否符合授權標準，過程相對長且繁複。