新店民安社宅年底動工 拚2023年完工

新店民安青年社會住宅進入基本設計階段，為新北市多元開發屬工業區變更回饋用地使用之一。新北市政府今（23）日指出，該案位在新北市捷運行經的新店安坑地區，離塵不離城，對租屋族具吸引力，預計今年底動工、最快2023年完工，提供一～三房型共194戶，供民眾承租。

新北市政府表示，新店民安青社宅位於新店區安民街三巷內，規劃興建地上14層、地下三層的建物，二樓以上194戶設計80戶一房型、75戶二房型、39戶三房型，供民眾承租。

此外，新店民安青社宅鄰近捷運輕軌安康站及高速公路安坑交流道附近約5-10分鐘範圍交通便捷，社宅周邊商店小吃林立生活機能完善；未來社宅也將設置約500㎡非營利幼兒園，可招收60名幼生，為新店公崙里北側地區提供優質幼兒福利措施。

新北市城鄉局說明，在住宅內部公共空間配置上，各層走道採大面積開窗設計，增加自然採光及通風，同時住戶內部搭配家庭能源管理系統的規劃，設有數位電錶可具備節電與便利性，提升電能使用效率，以達成節能減碳目標，也減少營運管理成本。

新北市將於2023年內以多元開發方式取得土地，實踐新北市「萬戶青年社會住宅」政策，落實弱勢及青年朋友的居住扶助。

其中，民安青社宅結合社會福利、管理需求並將綠建築、無障礙、通用設計、智慧社區理念，鄰接帶狀綠蔭空間，聯結戶外打造全齡友善環境，順平無高低差設計銜接，讓社區及周邊民眾親近綠蔭。