捷運景安站都更再添案 中和復興段老舊公寓核定發布
不受疫情干擾，新北市府持續推動「捷運蓋到哪、都更做到哪」，捷運景安站周邊又添一案，中和區復興段老舊公寓都更案事業計畫已於22日核定發布實施，更新重建的路程只剩一半的距離就要達成。
新北市政府指出，中和區復興段老舊公寓都更案位於中正路、中興街、板南路所圍成之街廓內，面積為1,595.53平方公尺，臨景安捷運站約500公尺，位居中和區交通要道，生活機能便利。
但，基地現況多為一、二層之加強磚造公寓或鐵皮搭蓋物，建物窳陋老舊，居民生活不便、環境品質不佳，也成為當地易致災之隱憂地區，原有機能也需要轉型，亟待更新來活化機能。
新北市府表示，該案事業計畫更新後預計興建地上20層、地下五層住商大樓，地面層設計三戶店鋪，住宅預計容納戶數計88戶；已於昨日核定發布實施，象徵著即將邁入都市更新二階段權利分配的重要環節。
此外，為因應全球暖化的挑戰，除引進綠建築設計外，也將於基地周圍留設人行步道，以喬木、樟樹等植栽點綴，綠化市容，並配合捷運站規劃自行車停放區，利於周邊住戶與觀光客群使用，共享都市更新效益。
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