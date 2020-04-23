亞泥轉投資 山水預警虧損擴大

受到新冠肺炎疫情影響，導致大陸延後復工，亞泥持股17.46％的轉投資公司山水水泥昨（22）日發布獲利預警，預計到3月底止的第1季歸屬權益股東虧損約3.83億元人民幣（約新台幣16.2億元），虧損比去年同期大增約81.4%。

亞泥持股67.7%的子公司亞泥中國，上周也發布獲利預警，估第1季權益持有人應占利潤較去年同期將減約65%。

亞泥中國和山水水泥是亞泥這幾年挹注集團獲利最重要的金雞母，兩家公司雙雙發布獲利預警，恐對亞泥第1季獲利造成影響。不過，主要是受到大陸元月發生新冠肺炎疫情波及，為了防疫，當地政府下令企業及工地延遲復工，導致水泥銷量減少，市場早有心理準備。亞泥已公布第1季營收131.38億元，年減32.2%。

現在疫情從大陸蔓延到歐美，大陸方面已逐漸復工，為了拚經濟，大陸政府加強基礎建設，加上營建工程復工後將加緊趕工，帶動水泥需求加速復甦。而水泥非外銷導向行業，須就近生產，因此亞泥面對目前歐美疫情相對免疫，法人對亞泥後市並不看淡。

亞泥的大陸據點分布在江西、四川和湖北。其中江西廠從過年留守就持續維持生產；至於四川成都廠先前一度因市場庫存偏高，暫時守住產能，現已陸續復工。

至於位在此次疫情重災區的湖北廠，兩套窯昨正式開動，發貨已達七成五，算是接近正常。法人看好亞泥最壞的時間落在第1季，第2季營運可望明顯回神。

受惠大陸實施供給側改革、以及錯峰生產等策略奏效，帶動前兩年大陸水泥業大好，亞泥去年營收893.47億元，年增7.9%；稅後純益174.59億元，比前年同期大幅成長57%，換算每股純益衝上5.56元，創下歷史新高。