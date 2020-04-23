水泥業淡季停工 影響較輕微

亞泥轉投資的山水水泥昨（22）日發布第1季獲利預警，法人認為，水泥業應已算是此波新冠肺炎疫情受影響最輕微的產業之一，預估第2季將快速回神，甚至有機會把部分第1季落後的進度補回來。

此次新冠肺炎疫情元月從大陸爆發，大陸各省紛紛祭出封城等管制措施，企業延後復工、工地不開工，水泥沒有需求，水泥廠第1季營運自然好不起來。

根據大陸營建業的習慣，農曆年前各項工程加緊趕工，之後過年休到元宵後才陸續開工，元宵過後是產業傳統淡季。

此次疫情爆發的時點，剛好落在旺季已過、進入淡季的時刻，使水泥業受到延後復工的衝擊降到最低，算不幸中的大幸。

隨著大陸工地逐漸復工，水泥產線也逐漸恢復生產，西進水泥廠第2季營運有望迅速回復正常，甚至趕進度追回部分失土。

最近正準備回台第一上市、以大陸重慶為主要基地的預拌混凝土廠永固-KY董事長簡國釧就表示，大陸已經慢慢解除管制，水泥業營運逐漸回到正常水準。