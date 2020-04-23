連鎖效應／做最壞準備 迎最佳商機

疫情進入延長賽局，究竟何時解除警報？現在很難有所定論，企業還是必須生存下來。政府祭出兆元紓困方案，從公司行號、自營商、勞工到弱勢，產業更是橫跨製造業、餐飲零售業、服務業…，但，企業必須明白一點：靠政府救，不如靠自己！

災害的襲擊彷彿是一面照妖鏡，面對考驗最能清楚看見體質，企業的血液就是現金，現金儲備決定著企業用什麼樣的姿態面對疫情。蘋果、微軟、谷歌等世界級的企業，其高現金儲備率也是令人印象深刻。

企業保持一定水位的現金儲備，遭逢變局才能從容以對。

此次處於暴風中心的旅宿、觀光、航空業，營收遽降，甚至歸零，使得許多大老闆站出來求救，但更應做好準備的是，急凍後的觀光業能復甦幾成？又有多少業者註定要走入歷史？所以全救是正確的嗎？

由於輔導商業服務業海外發展，在疫情之前，我每個月至少得飛四趟，有時長途跋涉只是為了開一個會，許多企業不能接受視訊諮詢或上課，經過這次疫情後，全都上了Zoom和WeChat，然後跟我分享，隔空相會也不錯。

有些習慣被建立；有些習慣被打破；有些習慣被轉變，其中蘊藏的不僅是危機，更是商機。

若企業的現況，是為了明天就要到期的支票而焦頭爛額，那麼將不會看見這些改變和機遇。

企業還可以多做什麼？看向下半年、看向不遠的未來，要看見已經發生的改變：

一、顧客行為的改變：疫情中熱賣的可不僅是衛生紙而已，麻古茶坊新推出楊枝甘露2.0版瞬間大賣，因為壓抑的氛圍中，更需要幸福的微光，於是IG不斷轉貼、刷屏，吸引了更多的消費者。消費行為已然改變，「她」經濟萌發，抓住年輕時尚的女性，就等於啟動了消費的開關。

二、行業大勢的改變：和企業一樣，行業每年也都會新陳代謝，有些行業湧上浪頭，例如：醫藥、保健…，有些行業被暗潮淹沒，例如：觀光、旅遊，曾經夢寐以求的豪華郵輪遊，現在是惡夢一場，取而代之的海洋度假型態，如：私人遊艇會由點連成線，正在改寫未來頂級旅遊的典範。

三、經濟環境的改變：財富分配更加不平均，代表中產階級的菱形結構正在瓦解，新經濟環境逐漸堆塑為啞鈴形，新富與新貧族增生，不是向上翻騰，就是向下沉淪，在經濟一片不確定中，消費信心一定先受打擊，此時受到歡迎的不是消費升級，而是消費降級，與其在外吃大餐，不如買些好的食材或料理包，回家享受烹煮的樂趣。

我們還能多做什麼？絕不是餐飲搭上外送；零售運用電子商務，一貫的線性思考，只是病急亂投醫而已。就像許多體質本就不好的企業，只能祈求紓困喘息，卻忘記了這是一次奮力轉型的機會。其實前景不明、體質不佳、經營不善的企業，最好的命運就是急流勇退！

企業經營要有兩套劇本，最壞的準備與更好的發展。最壞的準備使得我們看重現金的價值；更好的發展則必須先看清大勢所趨。

（作者是社團法人台灣服務業發展協會總顧問，本專欄每周四刊登）