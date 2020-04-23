創新平台／熱影像偵測技術 防疫利器

根據中央流行疫情指揮中心分析，國內新冠肺炎確定病例約有67%會出現發燒症狀，為了防疫及自我保護，非接觸式的紅外線熱影像體溫偵測技術近來供不應求，工研院也著手開發「熱影像體溫異常偵測技術」，僅短短幾個月即實際投入場域驗證，守護防疫前線刻不容緩。

工研院智慧微系統科技中心執行長朱俊勳表示，在經濟部技術處的科技專案支持下，工研院紅外線影像偵測的技術研發深耕多年，也掌握了相關核心技術，原本應用在日益增長的智慧長照需求，這次在全球肺炎疫情開始擴散之際，工研院即組成專業團隊，運用科技力協助政府超前部署，開發出熱影像體溫異常偵測技術。

為了防堵疫情萬無一失，研發人員實際考察坊間熱影像感測儀產品後，在現有紅外線影像偵測技術下，內建AI人臉辨識功能，可直接鎖定人員的額頭量測，不必擔心貓狗、公車、汽機車亂入，更不用擔心拿著熱食、熱咖啡卻被機器偵測到溫度過高發出警訊的不準確狀況。

許多坊間的熱影像感測儀仍採一個個排隊檢測的方式，若遇上班或上學尖峰時刻，常看到排起長長人龍，反而增加接觸感染的風險。工研院導入「多人動態量測」功能，可同時量測鏡頭範圍從1～3公尺內的民眾，有效降低人力負擔。

朱俊勳表示，此項技術主要是設置在大量人流入口，適用場所包括校園、大型社區、企業警哨及大眾交通運輸等。

為了及早讓技術投入防疫，團隊與合作廠商在最短時間即組裝多組「熱影像體溫異常感測系統」，現已應用在經濟部及台北市的兩所校園，經過長時間的測試，目前比傳統用額溫槍檢測，平均可節省至少四倍以上時間及一半的檢測人力。

不過，一開始在技術測試時還是遇到一些挑戰，像是大部分熱影像偵測儀都難以在戶外發揮作用，原因在於紅外線偵測物體很容易受到干擾，像是有外在光線、強氣流、室內外溫差過大，都可能影響精準度。

為了讓這套系統室內外皆宜，團隊優化原本智慧化溫度補償技術，增強抵抗如光線、氣流或溼度等外在因素干擾。

若仔細看感測器的組成，也會發現感測鏡頭前多了一個恆溫裝置。

負責計畫的工研院微系統中心副組長陳柏戎解釋，有單位將熱影像偵測儀放在警衛室內，開著窗戶將鏡頭朝外量測，但因警衛室內開著冷氣，室內外溫差使量測增加不少難度。因此，團隊加裝恆溫裝置避免儀器表面所產生的受熱不均及熱累積造成誤差。研發團隊更進一步挑戰嚴格的誤差標準，檢測體溫的誤差只有正負0.3度，確保防疫滴水不漏。

朱俊勳表示，為了減少群聚接觸，工研院近來嘗試舉行線上記者會，發表多項防疫科技，獲得許多迴響，這項「熱影像體溫異常偵測技術」除了已擴大範圍與澎湖縣教育處合作，設置在澎湖縣內十所校園，為離島防疫貢獻心力外，更陸續接獲全台多所學校及公部門洽詢，除了將加深布建的普遍性，並與國內廠商合作量產開發，協助國人守護防疫戰線。