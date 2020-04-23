名人書坊／張慈恩…哲學打底 強化經營力

凱基投信副董事長張慈恩「金屋藏書」，談到人生中受益匪淺的好書，她認為《人生，一個哲學習題》可謂是人生中好的投資之一，儘管談哲學是個挑戰，思量後仍認為哲學是人生中非常重要的一件事，哲學堆疊了人生，而哲學力不僅強化了思考力，也強化她對凱基投信的經營力。

投資學習 如挖潛力股

談到與《人生，一個哲學習題》淵源，張慈恩回憶起，第一次接觸在2005年，還在JPM Asset Management 擔任投資董事期間，曾在富邦講堂聽了兩季課程，當時的上課內容便是現在的這一本書，而講師便是本書作者國學大師傅佩榮教授。

張慈恩直言：「傅佩榮教授是我這一生碰到最好的老師之一」，而這位老師不是相遇在學校，而是在出社會之後，在人生40多歲時遇到。而這堂課也是人生中相當好的一個投資，就算到了現在，每當再次翻開書本，耳邊還是會響起老師的聲音。

為何說這是好的投資？張慈恩解釋，若用數字來量化，可能會比較有感，當初上傅佩榮老師課的經驗與所支付的費用是一小時新台幣500元，而現在老師到中國上課費用已經是一小時新台幣1萬元，在老師還沒非常火紅之際，便已先行上過課程，可以這麼說「我在十多年前就挖對了潛力股 」。

《人生，一個哲學習題》透過不超過四的準則，簡明人生，例如：大家常常疑問的人生意義是什麼？本書指出人生的意義有三：「有事可做、有人可愛、有苦可受」；而何謂全人？指的是「身、心、靈」整合的架構，各自定位，「身體健康，是必要的；心智成長，是需要的；靈性休養，是重要的」。

張慈恩指出，從1990年當基金經理人以來，在全球化的時代下，這些年來世界變化很快，而現階段大家最有感的事，非新冠肺炎莫屬了，而疫情之下，讓警衛紛紛成為了哲學家，問的都是直擊靈魂深處的哲學問題：「第一：你是誰？第二：你從哪裡來？第三：你要到哪裡去？」

疫情迫使讓全球停下腳步，使人們在當今震盪世界中不得不遲到，需要停下來思考、用哲學力找出自己安身立命的方法、用哲學力幫助自己，讓疫情的危機變成自己人生的轉機。

理性思維 增加邏輯性

談到如何用哲學幫助自己？張慈恩認為，受到課程的啟發，在2005年開始廣泛閱讀並建構自己的閱讀書架，梳理學習重點：人文、邏輯、社會科學，並且重讀中國哲學經典──易經、老、莊、孔、孟，於2013年練習太極拳，理解太極拳果然是將中國經典融入其中 。

而哲學的基礎是理性，使用「理性」有三個重點：澄清概念、設定判準、建構系統，透過哲學，使她的思考更具全面觀照、架構性，在思考邏輯有進階下，才有能力去建構系統，堆疊人生，也進一步了解何謂「謀生之道」，在休閒上，欣賞藝術、走讀建築，了解藝術家／建築師的身心靈層次。

在投資方面，其實投資也是個哲學問題，你為什麼要投資？而當哲學遇到了經營管理，「哲學力」強化了張慈恩的邏輯（理性）思考能力，用有邏輯性的架構經營策略以及策略溝通，更理性的建構凱基投信這一個「系統」，帶領凱基投信在競爭激烈的基金市場脫穎而出，去年轉盈，在多路並進的策略下，截至2020年2月共同基金規模排名市場第七名。