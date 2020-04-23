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業務最前線／三面向控管風險

經濟日報 / 吳育宏

在新冠肺炎不分國界的衝擊下，各種產業的供應鏈都遭受波及。過去製造業以「單一供貨來源」來提高議價能力與經濟規模，但是如今「分散風險」顯然是更重要的考量。

因此我認為疫情趨緩、商業活動回歸正常後，供應鏈管理的第一要務是檢討各種關鍵原物料的「次要供應商」是否足夠，以降低未來斷料、延遲交貨的可能性，讓供貨來源更有彈性及應變力。簡言之，就是「生產原料」的分散風險。

其次是「生產模式」的分散風險。此次半導體（晶圓代工）和記憶體（DRAM及NAND Flash）生產線的災情相對較輕，是因為自動化程度高，對傳統人力的依賴度低。有鑑於此，傳統產業在推動「智能製造」、「工業4.0」的變革上，勢必要加快腳步。

而我認為「智能化」不一定就和「失業（減少人力）」畫上等號，而是提高人力的「數位能力」，懂得運用更多科技來提升整體生產力。但是如果生產線人力（包括第一線員工與管理者）無法提升自己的職能，那麼造成失業的根本原因其實是「固守在舒適圈的自己」。

第三點是「生產基地」的分散風險。台灣政府前幾年開始推動的「新南向政策」，從美中貿易戰初期就顯現效應。在越南、印尼有工廠的製造商，比較能在美中貿易衝突的轉單中掌握獲取商機。當歐美客戶要求分散生產基地時，布局較廣的代工廠至少能逐步調整產地比重。相反的，雞蛋放在同一個籃子的製造商，可能就面臨無計可施的窘境。

新冠肺炎是2020年全球的一大「危機」，不過長遠來看，它也是產業進行洗牌與變革的一大「轉機」。台灣廠商擅長成本控制，又能製造出品質優良的產品，可謂集合了中國大陸（成本）與歐美（品質）兩者的優點。

另一方面，多元文化、自由開放的台灣，不僅比歐美更了解中國大陸（世界工廠），也比中國大陸更了解歐美（世界市場）。在強調整合、融合、彈性的未來經濟模式裡，台灣廠商具備非常優異的競爭條件。

在「生產原料」、「生產模式」、「生產基地」這三大面向做好風險管控，台灣有很好的機會在全球製造業扮演無可取代的角色。

（作者是「立本台灣聯合會計師事務所（BDO）」副總經理暨業務行銷管理顧問部門負責人，本專欄每周四刊登）

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