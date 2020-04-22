搶OL商機！宏亞77乳加巧克力今年首度推減糖版
國內老牌食品大廠宏亞（1236）搶夏季零食商機，77乳加系列更在近期首度推出減糖版巧克力「77乳加Light」，超商獨家在7-ELEVEN銷售，4月8日上市後一周就銷出6萬條，截至目前已有8萬條銷售量，可望為宏亞第2季營收增添動能。
宏亞主要產品為巧克力、餅乾、喜餅、烘焙、節慶禮盒、巧克力博物館等，宏亞透過產品升級、跨品類聯名及季節限定商品，也讓77乳加成為消費者觸及數成長最快速品牌之一。巧克力持續結合流行元素提高產品價值，例如先前推出的77紅寶石薄片巧克力、濃乳加、黑金剛乳加、及乳加黑糖QQ可可球，皆有不錯的銷售成績。
宏亞22日股價收11.75元，上漲0.65元。
宏亞今年4月8日首度推出減糖版的77乳加Light，使用由甜菊葉萃取的天然甜菊糖取代蔗糖，熱量只有蔗糖的萬分之三。
宏亞表示，減糖版不僅能讓乳加減少16%的糖份，還能保留花生牛軋巧克力原有的風味與口感，甫在小七上市一周就熱銷6萬條，要搶上班族OL的零食商機。
宏亞今年第1季營收約4.37億元，年減12.5%，預計在今年6月24日召開股東會。
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