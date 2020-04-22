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新北換屋族買起來 這兩區中大坪數年交易逾千件

經濟日報 / 記者黃阡阡／台北即時報導
圖/台灣房屋智庫提供
圖/台灣房屋智庫提供

換屋族買起來，新北市中大坪數回溫！觀察新北市近五年50坪以上物件交易量，交易量明顯增加。統計實價登錄資料發現，2015~2017年間新北各區以淡水的交易量最多，不過2018和2019年林口連兩年居冠，2019年中大坪數交易高達1047筆，其次為新莊1015筆，淡水902筆，而新店和中和分居第四、五名。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，受限於總價考量，小宅成為近年不敗的熱銷產品，而中大坪數交易量增，反映著換屋族和置產型購屋者也動起來，這類買方靠著起家厝累積了一點換屋本錢，且工作穩定收入增加，不想再屈就舊屋小宅的生活空間，轉向低單價又發展成熟的重劃區

張旭嵐指出，林口近年吸引了大量的財團投資，除了五星飯店、outlet進駐，機捷通車，機能更趨成熟，今年三井、東森、三立投資240億元打造林口媒體影視區，更提高了林口含金量和能見度。受惠利多建設，光2019年林口全年增加5501人，成為新北人口成長最快速的區域，就業機會可望再帶動林口的買氣

台灣房屋林口A9加盟店店東周起帆表示，林口不乏百坪以上物件的選擇，近年房價盤整築底後，買氣回穩，加上台商回流賞屋潮，指標型高樓豪宅摩天41和晴空樹等大坪數建案，目前單價行情從30~40萬不等，總價普遍在3000~4000萬左右，吸引小企業主、醫生和台商等高資產族。

張旭嵐分析，新莊副都心重劃區因有合署辦公大樓，和機捷通車議題，新屋單價一度飆上六字頭，而近年價修後買氣回溫，新成屋單價落在42~46萬之間，百坪總價4000~5000萬。

而淡海新市鎮的部分，張旭嵐表示，在淡水行政大樓、運動中心、新市國小進駐，淡海輕軌通車後，生活機能越加完整，中大坪數住宅仍有置產或度假概念宅，如今淡江大橋已發包動工，估計完工後，交通問題獲得解決，可望再帶動一波買氣信心。

買氣 重劃區

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