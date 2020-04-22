防疫期百貨出現特殊性購買行為 這業種業績成長40%

新冠肺炎疫情仍在全球延燒，特別是精品重鎮的歐美各國，疫情尚未趨緩，在無法出國的狀態下，微風集團觀察發現，「特殊性購買行為」充分顯現出消費者利用購買滿足無法出國血拚的慾望，也有不少消費者轉為線上消費，進而使得今年精品銷售對比去年同期，業績成長超過40%。

微風集團表示，館內各精品品牌因應新品上市及母親節檔期到來，相關備貨及策略性轉調都已經提前作業完成，貨量也增加近三成。

微風集團指出，近期精品類的銷售狀況頗為亮眼，約有二到三成的成長， 特別以精品包款及服飾銷售最受顧客青睞。

此外，各精品品牌在最近這時期，也紛紛跳脫出以往展售框架，以Pop Up Store姿態現身，趁勢推出季節限量特殊商品，或是結合新科技的專屬VIP服務，強攻主顧客的目光。

其中，微風信義進駐期間限定概念店2020EYEhaus 主題概念店- Gucci Eyewear，店裝店裝以金色、大理石打造奢華氛圍，並獨家販售GUCCI 2020春夏新款太陽眼鏡，在微風信義獨家販售，除了能在店櫃試戴眼鏡之外，更推出顧客也可下載GUCCI 官方APP，直接於線上體驗模擬試戴。

另，微風精品旗下複合式童裝品牌「babyMADISON」支線TEE by babyMADISON經典Logo T恤系列快閃Pop-up Store則進駐微風南山，主打精品童裝品牌如GIVENCHY、MSGM、MOSCHINO、Balenciaga、GCDS、VERSACE、MAX MARA 、MANOLO BLANHNIK…等童裝系列的標誌性Logo Tee及配件。其中， MAX MARA、MANOLO BLANHNIK品牌更推出「私人鑑賞」預約制服務，為專屬的一對一服務。

微風廣場Versace Pop-up Store為期三個月，也帶來2020春夏新款系列，慶祝叢林印花面世20周年，以熱帶綠和奪目的橙粉紅重新演繹不同的剪裁工藝，並推出微風獨家包款。

精品品牌除了以Pop Up Store姿態現身之外，也紛紛趁勢以全新面貌盛大開幕，Sandro近日在微風廣場GF全新開幕，創意總監兼靈魂人物Evelyne Chetrite於1984年創立成衣品牌Sandro，一向以簡約脫俗美學見稱的巴黎高級時裝品牌，匯聚品味脫俗的時尚設計，令人驚喜的創意細節為造型錦上添花。