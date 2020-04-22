快訊

艦隊具抗體發燒實習生二採確診 張上淳：抗體病毒共存少見

防疫期百貨出現特殊性購買行為 這業種業績成長40%

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
微風信義GUCCI EYEWEAR櫃位。 圖／微風提供
微風信義GUCCI EYEWEAR櫃位。 圖／微風提供

新冠肺炎疫情仍在全球延燒，特別是精品重鎮的歐美各國，疫情尚未趨緩，在無法出國的狀態下，微風集團觀察發現，「特殊性購買行為」充分顯現出消費者利用購買滿足無法出國血拚的慾望，也有不少消費者轉為線上消費，進而使得今年精品銷售對比去年同期，業績成長超過40%。

微風集團表示，館內各精品品牌因應新品上市及母親節檔期到來，相關備貨及策略性轉調都已經提前作業完成，貨量也增加近三成。

微風集團指出，近期精品類的銷售狀況頗為亮眼，約有二到三成的成長， 特別以精品包款及服飾銷售最受顧客青睞。

此外，各精品品牌在最近這時期，也紛紛跳脫出以往展售框架，以Pop Up Store姿態現身，趁勢推出季節限量特殊商品，或是結合新科技的專屬VIP服務，強攻主顧客的目光。

其中，微風信義進駐期間限定概念店2020EYEhaus 主題概念店- Gucci Eyewear，店裝店裝以金色、大理石打造奢華氛圍，並獨家販售GUCCI 2020春夏新款太陽眼鏡，在微風信義獨家販售，除了能在店櫃試戴眼鏡之外，更推出顧客也可下載GUCCI 官方APP，直接於線上體驗模擬試戴。

另，微風精品旗下複合式童裝品牌「babyMADISON」支線TEE by babyMADISON經典Logo T恤系列快閃Pop-up Store則進駐微風南山，主打精品童裝品牌如GIVENCHY、MSGM、MOSCHINO、Balenciaga、GCDS、VERSACE、MAX MARA 、MANOLO BLANHNIK…等童裝系列的標誌性Logo Tee及配件。其中， MAX MARA、MANOLO BLANHNIK品牌更推出「私人鑑賞」預約制服務，為專屬的一對一服務。

微風廣場Versace Pop-up Store為期三個月，也帶來2020春夏新款系列，慶祝叢林印花面世20周年，以熱帶綠和奪目的橙粉紅重新演繹不同的剪裁工藝，並推出微風獨家包款。

精品品牌除了以Pop Up Store姿態現身之外，也紛紛趁勢以全新面貌盛大開幕，Sandro近日在微風廣場GF全新開幕，創意總監兼靈魂人物Evelyne Chetrite於1984年創立成衣品牌Sandro，一向以簡約脫俗美學見稱的巴黎高級時裝品牌，匯聚品味脫俗的時尚設計，令人驚喜的創意細節為造型錦上添花。

Cartier微風廣場專賣則改裝全新登場，以現代摩登的風格開創台灣先例，帶來全新形象概念，全新空間概念主軸圍繞著法式情調，塑造出摩登、清新、女性化、年輕與舒適的購物氛圍。

微風南山Tee by baby MADISON專櫃。 圖／微風提供
微風南山Tee by baby MADISON專櫃。 圖／微風提供

微風集團 疫情

延伸閱讀

警破獲賭場 送口罩堵防疫破口

防疫量能吃緊 集中檢疫所剩600床

防疫破口? 軍醫未將「嗅味覺異常」列徵候

張克帆防疫在家 不忘直播照顧粉絲

相關新聞

HBO代理商硬起來 斷訊北都恐勢在必行

近年來，困擾消費者的有線電視斷訊風暴通常只聞樓梯響，但這次台北市的北都用戶5月21日起，恐怕真的看不到HBO等7頻道，代...

防疫期間交通共享經濟更夯 iRent會員突破33萬人

新冠疫情逐漸在改變大家出門選擇交通工具的模式，和泰車（2207）轉投資的iRent機車統計近一個月來的使用情況，過去平日...

讓孩子安全上學 台灣房屋林冠宇捐贈熱像儀

協助校園防疫，台灣房屋桃園高鐵直營店長林冠宇，近日捐贈桃園市青埔國小熱顯像攝影機及紫外線殺菌機，青埔國小今（22）日頒發...

北都5月21日恐再爆斷訊 HBO等7頻道看不到

因授權費爭議，有線電視業者北都包括HBO等7頻道的斷訊風波恐在5月21日引爆，頻道代理商永鑫昨天發函給北都，要求1個月內...

牛排教父戴鋼盔殺出血路 教父牛排送到你家！

新冠肺炎疫情延燒，重創餐飲業，不少餐廳不堪虧損選擇停止營業，有牛排教父之稱的鄧有癸接受經濟日報專訪，直言餐飲業不好經營，像是原本在內湖科學園區的Danny's Whats Grill因為來客數不敵高昂房租壓力，讓他決定在今年初折舊到期後就撤出，前後虧損4,000萬...

國內傳產首家！台泥響應聯合國科學基礎減碳目標SBT

台泥集團董事長張安平重視環境永續，配合今（22）日是世界地球日50周年，台泥集團主動宣布響應聯合國的科學基礎減碳目標SB...

PPSEAWA響應地球日 發起和平植樹活動

今（22）日是地球日50週年，也是巴黎氣候協議正式生效的第一年。2020地球日以「氣候行動」（Climate Actio...

餐飲業突圍 王品全品牌外送

新冠疫情未解，餐飲拚活路。台灣各大餐飲業包括王品、漢來美食、瓦城、六角等均推出創新策略，王品昨（21）日宣布，旗下17個品牌與UberEats合作，力推外送，這是王品創立26年來首度改變銷售策略，以數位銷售擴張版圖。

王品集團拚外送 動員300人 試做600小時決定菜色

王品調整經營思維，重視「數位轉型」，但是王品執行長李森斌強調，王品訴求是人的服務與精緻餐點，如何讓客人能在店外也享受到這一切，是成敗的關鍵。

大數據服務 助攻餐飲業轉型

餐飲外送平台協助台灣餐飲業數位轉型。Uber Eats發現，近期台灣餐飲業深度利用數據服務進行產品或展店的參考發展，因掌握消費者的飲食習慣，「大數據服務」未來可望成為Uber Eats的服務產品之一，協助台灣餐飲業精確開發產品。

新光三越發放精省券 推直播導購

新光三越不讓其他百貨振興券專美於前，昨（21）日宣布，將在4月底至5月底推出母親節「購物精省券」，新光三越會員在App上索取品牌優惠券，即能以優惠價格購入商品。

福特六和勞資溝通 桃市介入

新冠肺炎疫情延燒，福特六和汽車因零組件斷鏈，福特六和汽車中壢廠昨證實今（廿二日）起暫時停工，後續將依供應鏈供應情形即時調整生產計畫，盡速恢復正常生產，但其他國產車款也有供應鏈受影響疑慮，業界預期供應量減少將逐漸對車市造成衝擊。

熱門新聞

狂電姊夫…郭台銘下重手整頓 M次集團面臨裁員風暴

中信金控回應 新加坡興隆集團踩雷案

陳柏惟指發現金戰爭時就不能用 孫大千：牛頭不對馬嘴

酷碰券近乎跳票 經濟部：不排除發放等同現金的消費券

沒勞保也能借！勞工紓困貸款10萬 下周一公布申請細節

趕快查看帳戶！勞工3萬元紓困金陸續入帳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。