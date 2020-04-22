貿協抗疫五招 整合展覽線上、實體服務

展覽抗疫，貿協推虛實整合服務。貿協今（22）日表示，將針對未來的17個大展，推出五大整合式線上服務，包括2D/VR線上展、線上採購洽談會、線上國際研討會、線上新產品發表會、線上專業展系列報導。

貿協表示，考量參展廠商與參觀者的健康安全，以及配合中央防疫政策，外貿協會於上半年主辦之台灣國際專業展陸續宣布延期或停辦。因應防疫期間實體展覽無法如期舉辦，各參展商跨國拓銷及國際採購需求殷切，外貿協會為其主辦上半年延期展續展參展商規劃推出一系列整合式線上服務，精準媒合買主及參加延辦展之廠商，使力挺台灣國際專業展之參展廠商不漏接全球商機。

外貿協會針對「台北國際自行車展」、「台北國際體育用品展」、「台北國際汽車零配件展」、「台北國際車用電子展」、「台北國際機車產業展」、「馬來西亞銀髮健康照護展」、「台北國際禮品文具暨文創展」、「台北國際智慧機械暨智慧製造展」、「台北國際電腦展」、「台灣國際美容展」、「台灣國際醫療暨健康照護展」、「台北國際食品展」、「台北國際食品加工機械展」、「臺灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」、「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」及「台灣國際清真產品展」等17項展覽續展參展商，將推出五大整合式線上服務：

一、2D/VR線上展

針對受疫情影響延後辦理的展覽，外貿協會將建置「2D線上展專區」，協助廠商建立電商門戶、數位型錄，於展覽原展期首日上線，同時將展場互動移植至線上平台，線上展內建買主線上下單功能，突破時間與場域限制，迅速完成採購交易。預計建置17展線上展，並透過台灣經貿網及台灣國際專業展網站進行雙網行銷。

此外，2020年Taipei Cycle d&i awards台北國際自行車展創新設計獎與TaiSPO All Star awards創新產品獎得獎作品則預定於5月15日首次推出VR線上展，透過VR 360°展示讓買主更清楚掌握優質參展商產品細節。

二、線上採購洽談會

因應各展原實體採購洽談會無法舉辦，外貿協會轉型辦理「線上採購洽談會」，透過外貿協會63個駐外單位擴大洽邀全球買主參與。「台北國際汽車零配件展」三展線上採購洽談會已於4月16日首發辦理，「台北國際自行車展」及其他展覽的線上採購洽談會場次於5~6月接棒登場。預計辦理5場次線上採購洽談會，加值服務參加延展的參展廠商，精準媒合供需夥伴。

三、線上國際研討會

疫情衝擊過後，業者如何加速調適所屬產業在目標市場的變化將是重要課題。外貿協會將鎖定汽車零配件、食品、自行車及ICT等我國4大主力出口產業舉辦線上論壇（Webinar），邀請歐、美及東南亞產業專家，以在地的角度分析該產業在目標市場所受之衝擊及機會，並同時推廣台灣國際專業展，預定於5~6月份在台灣國際專業展YouTube頻道、相關展覽官網及社群平台播出。

四、線上新產品發表會

針對中小型參展商原訂於展中發表之新產品，因為展覽和實體活動取消，必須尋覓其他發布管道。這樣迫切的需求，外貿協會也聽到了，將邀集自行車、體育用品展、汽配展3展、電腦展、美容展、醫療展參展廠商錄製新產品發表，將在台灣國際專業展YouTube頻道、相關展覽官網及社群平台播出，並廣邀國際買主觀賞，協助參展廠商宣傳不因疫情中斷。

五、線上專業展系列報導

展覽國際宣傳亦不因疫情干擾而停歇腳步，外貿協會選定自行車、汽車零配件、機械、醫療及資通訊共5大產業領域，與媒體合作製作深度線上分析報導，邀請產業專家剖析產業趨勢及臺灣在此波疫情中的挑戰與機會，配合各項展覽亮點及最新訊息，協助參展廠商同步掌握產業及展覽最新動態。