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寶齡、安肽、台康組大聯盟 成功開發抗原快篩試劑

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

寶齡富錦生技(1760) 、安肽生醫、台康生技(6589)於3月正式成立新冠肺炎快篩試劑聯盟，三家公司在各自專精領域內整合上、中、下游，在短短一個月內成功開發出精準、快速及靈敏的檢測COVID-19抗原快篩試劑；並於今(22)日正式送件TFDA，依循藥事法第48-2條第1項第2款「因應緊急公共衛生情事之需要」，預估最快5月可取證。

寶齡表示，寶齡成功開發的快篩試劑(Vstrip品牌)是全球少數利用鼻腔檢體且不需任何儀器設備，即可快速偵測出感染者的檢驗試劑，具有更佳的便利性，可有助於新冠病毒檢測的普篩推廣。在聯盟共同努力下，此產品在驗證階段即可在10分鐘內成功偵測出低病毒數量(Viral Load)之新冠病毒，並具有高專一性，不受其他病毒、細菌及藥物之干擾，該試劑將有利於監控新冠病毒之傳播且篩出早期感染但未有徵狀的感染者。

三家聯盟企業各有其專精技術領域，缺一不可，合作聯盟訂下明確分工準則。安肽生醫為抗體開發廠商，已成功篩選出能辨識新冠病毒抗原的單株抗體群，可作用於新冠病毒不同的抗原結合位（epitope）。而台康生技(6589)為GMP抗體製造商，具有專業的優化抗體技術和商業化量產能力，提供抗體作為快篩試劑量產材料。

寶齡作為快篩試劑的開發與製造商，具有成熟的研發及生產開發技術，可快速篩選出最佳的檢測抗體配對，並精準設計快篩試劑至最優商品化；同時也是具有GMP等級及ISO13485的檢驗試劑製造廠，可在短時間內大量生產市場所需的快篩試劑，除此之外，寶齡富錦具有國際法規、臨床試驗、藥證取得及國際授權等豐富經驗，可望有助於更快速將此快篩試劑推向國際。

此Vstrip® COVID-19快篩試劑大聯盟將致力於協助國內及國際社會之需求，提早擺脫疫情陰霾，也將為台灣打贏這場戰役使生活恢復秩序，進而將這成果協助全球早日恢復正常經濟運作。

寶齡富錦 台康生技

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