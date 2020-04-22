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懲處引發悲憤！海軍官兵上書總統 痛斥長官切割

受檢民眾屬陰性 義大世界購物廣場：供最安心安全環境

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
義大世界購物廣場自新冠肺炎疫情爆發以來，對於各項防疫措施都嚴格要求與落實執行。　圖／義大世界購物廣場提供
義大世界購物廣場自新冠肺炎疫情爆發以來，對於各項防疫措施都嚴格要求與落實執行。　圖／義大世界購物廣場提供

磐石艦官兵染疫事件震驚國人，染疫官兵所經過的地方，政府與民間單位都已完成消毒，義大世界購物廣場表示，昨天晚上收到市府通知身體不適受檢的民眾結果都是陰性，為這些民眾感到非常高興，購物廣場自新冠肺炎疫情爆發以來，對於各項防疫措施都嚴格要求與落實執行，感謝市政府經發局、衛生局、區公所協同合作進行連續三天的全面性清潔消毒，提供顧客與員工最安心、最安全的環境，未來針對防疫工作仍不鬆懈並持續做好各項防疫措施。

義大世界購物廣場表示，顧客、員工、專櫃廠商的健康是我們最重視的，沒有什麼比配合政府做好防疫措施更為重要的事情，商場提供顧客安心無虞的購物環境與空間至為重要，這是我們應該做的，非常謝謝顧客在這段期間為我們加油打氣，義大世界購物廣場會努力做得更好來謝謝顧客們對我們的愛護與支持

義大世界購物廣場呼籲民眾，在防疫期間一定要戴上口罩、勤洗手，我們大家一起攜手做好防疫工作，保護自己也保護別人。

義大世界 疫情

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