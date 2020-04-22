御盟集團旗下晶英行館、金馬美術館全力抗疫

御盟集團旗下晶英國際行館、金馬賓館當代美術館，及位於台北微風南山的 The Ukai Taipei 餐廳，因近日台灣防疫升級，全體嚴陣以待。除了確實做到入館賓客體溫確認、酒精消毒，更以人員動線分流、公共空間每小時密集重點消毒等措施，期待防疫做到滴水不漏。

疫情當道，御盟集團以不放無薪假、不減薪的承諾受到市場注目。晶英國際行館總經理馮傑表示，現階段全球觀光旅遊產業都很辛苦，更應團結一致對抗疫情，保持正面態度配合政府相關防疫措施，也特別感謝4月每天入住的房客，許多房客更在網路留言正面回饋，對前線服務的同仁是很大的鼓勵。

金馬賓館當代美術館因屬半開放式場域，位於壽山山腳，環境空氣流通，以大自然結合藝術展覽的場域吸引民眾參觀及用餐，晶英國際行館也與金馬賓館間適度安排人力互相支援，以守護消費者健康安全為前提，將人力資源運用最大化。

馮傑指出，對的事一定會持續做，希望大家團結為台灣的未來努力。