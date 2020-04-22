防疫期間交通共享經濟更夯 iRent會員突破33萬人
新冠疫情逐漸在改變大家出門選擇交通工具的模式，和泰車（2207）轉投資的iRent機車統計近一個月來的使用情況，過去平日每天出租約1車次，現在平均每輛車會出現周轉率三車次，這個已經假日最好的需求水準；而且iRent會員數在3月也明顯增加，截至3月已突破33萬人。
共享經濟精神就是，你需要使用它，但你不需要擁有它。國內的共享經濟正夯，包括「You-Car」、iRent及GoShare等都開始提供電動機車租賃服務；近日新冠疫情不斷漫延下，大家除了出門要帶口罩外，也會主動跟人保持社交距離，最近發現交通工具的共享經濟需求更夯，消費者近日常發現更難租到共享的機車及汽車。
面對新冠肺炎疫情持續延燒，大眾為了減少與陌生人接觸，愈來愈多人改以租機車、或是汽車，其實iRent及GoShare兩大業者都發現，汽車的共享經濟在最近二個月使用頻率明顯增加，採自駕方式代替大眾交通工具，因應這種趨勢，各家業者推出不同的方案吸引更多消費者，同時也加強清潔維護，GoShare 車輛消毒措施全面升級，24 小時巡檢團隊清潔和消毒車輛頻次加倍。
iRent已經是全台第一家同時提供汽車+機車共享服務的營運業者，全台第一家共享機車營運縣市跨足6都的業者，針對疫情除了加強汽車消毒外，考量到上班方便，已在4月6日到30日止推出防疫期間活動，平日使用iRent機車通勤贈送10分鐘機車時數。
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