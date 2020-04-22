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讓孩子安全上學 台灣房屋林冠宇捐贈熱像儀

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
圖／台灣房屋提供
圖／台灣房屋提供

協助校園防疫，台灣房屋桃園高鐵直營店長林冠宇，近日捐贈桃園市青埔國小熱顯像攝影機及紫外線殺菌機，青埔國小今（22）日頒發感謝狀，校長許清勇感謝林冠宇為全體師生健康把關，表示現在學校當務之急，就是讓孩子安全上學，父母才能安心上班。

林冠宇表示，他也是兩個孩子的父親，因此特別重視防疫，自己每天進公司都會落實全店同仁量體溫與消毒，觀察到校園進出師生人數更多，需要更有效的積極把關，因此除了捐贈要價20餘萬元MOBOTIX戶外熱顯像攝影機做體溫感控，也提供大型移動式紫外線殺菌機，做足第二層防護。

林冠宇笑說，孩子常會忘記洗手，讓他決定同時捐贈殺菌機，降低生病風險。

校長許清勇表示，很感動林冠宇對師生的關懷，為校園安全提供許多幫助，降低群聚感染風險。待疫情過後，熱像儀還能用在熱源警報，提供校園火災預警，甚至防範校區菸害與門禁管制等用途。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，在疫情期間看見需求貢獻心力，對全民防疫有正面影響力。他表示，林冠宇獲得108年台灣房屋集團店業績總冠軍，在工作與生活中，林冠宇都能想在顧客需要之前，做到顧客想要之上，值得學習。

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