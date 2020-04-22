台泥5月申請減碳標籤 水泥業首例

台泥（1101）5月預計與與環保署共同建置水泥產業的產品類別規則（Product Category Rules，PCR），申請台灣第一張水泥產品碳標籤，建構台灣水泥產品的環保新標準。

台泥近年積極發展循環經濟，拓展水泥窯高溫協同處理廢棄物，協助事業及生活廢棄物資源再生新事業等。不過，對於銷售最多的第一型水泥及3,000psi混凝土，台泥2月開始進行碳足跡盤查，進一步推動台灣水泥產品的碳排標準、產品碳標籤申請，以及下一階段的減碳標籤。

台泥近日也向科學基礎目標倡議組織（Science-Based Targets initiative, SBTi）提交減碳計畫目標，承諾2025年前，總排碳量要較2016年降低10.8%，達巴黎協定地球升溫控制在2℃之內目標，為台灣傳統產業首例。目前全球共計有859家企業承諾SBTi行動，若台泥審定通過，將是台灣第9家企業。

台泥表示，透過參與SBT的過程，一邊參考國際減碳作法，一邊檢視自身的減碳數據，發現現行台灣法規之限制，讓產業減碳效率與國際有所落差，也是台泥下一階段將與公部門進一步溝通的重點方向。

台泥董事長張安平表示，人類，從敬畏自然、敬拜自然，到向大自然學習、借用大自然的力量，忘了與大自然本是一體、更忘了只是向大自然的循環中暫時「借用」。他呼籲在每一次的風暴、災難、潰堤、與驟雨過後，人類要學會尊重、懂得謙卑。