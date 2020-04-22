國內傳產首家！台泥響應聯合國科學基礎減碳目標SBT

台泥集團董事長張安平重視環境永續，配合今（22）日是世界地球日50周年，台泥集團主動宣布響應聯合國的科學基礎減碳目標SBT（Science Based Targets），成為台灣傳產業首家，預計2025年總碳排量要較基準年2016年降低10.8%。

台泥此次參與的SBT，是由碳揭露計畫（CDP）、聯合國全球盟約（United Nations Global Compact）、世界資源研究所（World Resources Institute, WRI）與世界自然基金會（World Wildlife Fund, WWF）共同推動的減碳平台，依照聯合國氣候小組IPCC科學家與國際能源署的方法學所制定的減碳路徑，目標到2025年總排碳量要較基準年2016年降低10.8%，以達到巴黎協定地球升溫控制在2℃之內目標。

目前全球已有859家企業加入，除了宜家家居（Ikea）、萊雅（L'Oreal）、聯合利華（Unilever）、雀巢(Nestle)等國際大廠，國內包括台積電、台達電、光寶科、台灣大、遠傳、富邦金、元大金和飛宏科等指標企業也都加入，台泥是目前國內唯一的傳產企業。

相較於科技業或金融業，傳產製造業要達成減碳目標格外困難，除了台泥，目前全球只有歐洲海德堡Heidelbergcement、拉法基LafargeHolcim及印度Shree Cement三家水泥廠加入，台泥是東亞及台灣第一家。

張安平多次對外表示，「每個人只有一個國籍：地球」。而人一生中使用最多的資源，第一是水，第二就是水泥。盤點評估水泥產品從原料、製程、銷售、廢棄到回收的生命週期，減少對環境的衝擊顯得格外重要。

台泥今日也同時啟動水泥、混凝土等主要產品的碳足跡盤查，5月預計與環保署共同建置水泥產業的產品類別規則（PCR），申請台灣第一張水泥產品碳標籤，希望建構台灣水泥產品的環保新標準。

台泥近年積極朝向循環經濟發展，以水泥窯高溫協同處理廢棄物，協助事業及生活廢棄物資源再生，替代水泥燃料及原料，水泥製程設備優化、提升能源效率以及餘熱發電量，在能源轉型部分，台泥綠能2019年在彰濱工業區已經完成台灣第一座風光電廠，結合陸域風電以及太陽能發電，總發電量達15GWt，另外台泥與工研院合作開發的亞洲最大鈣迴路碳捕獲系統，更是全世界減碳的關鍵技術。